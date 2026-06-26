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26 czerwca, 2026

Politechnika Białostocka we współpracy z AGH rozwija nieinwazyjną diagnostykę przyszłości

2026-06-23-Sonata-21-zaspół-fot-Dariusz-Piekut-PB Zespół pracujący nad projektem fot. Dariusz Piekut/PB
Zespół naukowców z Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu „Hybrydowa platforma Glass@Nanocrystal (rdzeń–powłoka) do jednoczesnego obrazowania i termometrii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 21. Liderem przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a Politechnika Białostocka pełni rolę partnera badawczego w interdyscyplinarnym konsorcjum.

Badacze z Białegostoku będą odpowiadać za analizę właściwości spektroskopowych nanomateriałów oraz ich testowanie w warunkach zbliżonych do biologicznych. Jak podkreślają naukowcy, projekt może doprowadzić do stworzenia nowej generacji nieinwazyjnych metod diagnostycznych, pozwalających m.in. na wczesne wykrywanie stanów zapalnych i zmian nowotworowych poprzez precyzyjny pomiar temperatury w tkankach.

– Naszym zadaniem jest analiza zachowania materiału w środowisku biologicznym i ocena jego możliwości jako czujnika optycznego – mówi dr inż. Agata Baranowska z Politechniki Białostockiej.

Technologia Glass@Nanocrystal opiera się na nanostrukturach typu rdzeń–powłoka, które łączą funkcje obrazowania i termometrii w jednym materiale. Dzięki wykorzystaniu promieniowania podczerwonego (NIR) możliwe będzie bezpieczne i nieinwazyjne badanie procesów zachodzących w głębi tkanek.

Projekt otrzymał finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł, z czego ponad 900 tys. zł przypada na Politechnikę Białostocką. Realizacja potrwa do marca 2029 roku.

(pc)

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