Politechnika Białostocka we współpracy z AGH rozwija nieinwazyjną diagnostykę przyszłości

26 czerwca, 2026

Zespół pracujący nad projektem fot. Dariusz Piekut/PB Zespół pracujący nad projektem fot. Dariusz Piekut/PB

Zespół naukowców z Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu „Hybrydowa platforma Glass@Nanocrystal (rdzeń–powłoka) do jednoczesnego obrazowania i termometrii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 21. Liderem przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a Politechnika Białostocka pełni rolę partnera badawczego w interdyscyplinarnym konsorcjum.

Badacze z Białegostoku będą odpowiadać za analizę właściwości spektroskopowych nanomateriałów oraz ich testowanie w warunkach zbliżonych do biologicznych. Jak podkreślają naukowcy, projekt może doprowadzić do stworzenia nowej generacji nieinwazyjnych metod diagnostycznych, pozwalających m.in. na wczesne wykrywanie stanów zapalnych i zmian nowotworowych poprzez precyzyjny pomiar temperatury w tkankach.

– Naszym zadaniem jest analiza zachowania materiału w środowisku biologicznym i ocena jego możliwości jako czujnika optycznego – mówi dr inż. Agata Baranowska z Politechniki Białostockiej.

Technologia Glass@Nanocrystal opiera się na nanostrukturach typu rdzeń–powłoka, które łączą funkcje obrazowania i termometrii w jednym materiale. Dzięki wykorzystaniu promieniowania podczerwonego (NIR) możliwe będzie bezpieczne i nieinwazyjne badanie procesów zachodzących w głębi tkanek.

Projekt otrzymał finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł, z czego ponad 900 tys. zł przypada na Politechnikę Białostocką. Realizacja potrwa do marca 2029 roku.

(pc)