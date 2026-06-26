Ognozja Tomasza Kukawskiego. Wystawa, która odsłania artystyczne początki. Posłuchaj rozmowy

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku można obecnie oglądać wystawę „Ognozja” autorstwa prof. Tomasza Kukawskiego – uznanego grafika, architekta, projektanta wnętrz i wykładowcy, którego prace od ponad trzech dekad prezentowane są w Polsce i za granicą.

Posłuchaj rozmowy z prof. Tomaszem Kukawskim:

Tym razem artysta sięgnął do własnych początków twórczych i zaprezentował grafiki powstałe na przełomie lat 80. i 90., czyli z okresu poprzedzającego i obejmującego jego studia artystyczne. Jak podkreśla, była to dla niego podróż w głąb archiwum i własnej pamięci, a zarazem okazja do pokazania procesu kształtowania się języka artystycznego.

– To nie jest jeszcze świadoma twórczość, ale droga dojścia do świadomości artystycznej. W tych pracach widać głód wiedzy technicznej, stylistycznej i potrzebę poszukiwania własnego języka – mówi prof. Tomasz Kukawski w rozmowie z Radiem Akadera.

Wystawa w Okręgowej Izbie Lekarskiej ma także wymiar osobisty i edukacyjny. Artysta przyznaje, że pierwotnie nie planował prezentowania tych prac publicznie, jednak zdecydował się na to m.in. z myślą o studentach, by mogli zobaczyć proces rozwoju twórczego.

Tytuł ekspozycji – „Ognozja” – nawiązuje do pojęcia zaczerpniętego z twórczości Olgi Tokarczuk. Jak wyjaśnia autor, odnosi się ono do łączenia pozornie odległych doświadczeń i znaczeń w spójną całość, co dobrze oddaje charakter prezentowanych prac i ich kontekst powstawania w przełomowym okresie historycznym.

W rozmowie artysta podkreśla również, że jego twórczość nie miała charakteru publicystycznego, lecz była przede wszystkim osobistą drogą artystycznych poszukiwań. Jednocześnie zaznacza, że nie traktuje wystawy jako zamknięcia etapu, lecz raczej jako jednorazowy powrót do archiwum – sam pozostaje skupiony na pracy nad nowymi projektami.

Wśród nich znajdują się m.in. wielkoformatowe monotypie i linoryty, które już wkrótce będą prezentowane na wystawach w Polsce i za granicą – m.in. w Suwałkach, Rumunii, Włoszech, Chinach i na Tajwanie.

Wystawę „Ognozja” można oglądać w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku (ul. Świętojańska 7) do końca lipca.

(pc)