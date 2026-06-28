Nowości muzyczne #27/2026

28 czerwca, 2026

fot. Artur Traczyk fot. Artur Traczyk

Lato zaczynamy od nowości z polskiej sceny. Podkarpacki Yellow Horse brzmi jak ekipa z południa… Stanów Zjednoczonych, hugo odsłania swój osobisty „Horyzont”, a białostocki Dorian’s Steaming Shadow dokłada post‑punkowy „Toxic Harmony”. Całość domyka płyta tygodnia duetu Agonised Too, w chłodniejszym, elektronicznym klimacie.

Yellow Horse – Bad Wish

Czy to zaginiony zespół z filmu Quentina Tarantino? Nie, to stacjonujący w podkarpackim Strzyżowie kwartet Yellow Horse, który właśnie wydał nowy singel „Bad Wish”.

„UWAŻAJ czego sobie życzysz, bo może się spełnić” – właśnie o tym opowiada „Bad Wish” – ich najnowszy utwór, utrzymany w charakterystycznym southern darkowym klimacie oraz zrealizowany do niego teledysk. Singel stanowi pierwszą zapowiedź trzeciej płyty studyjnej zespołu Yellow Horse.

Yellow Horse to zespół nawiązujący klimatem i duchem do przepięknej dekady lat siedemdziesiątych i nie tylko… Muzyka zespołu to nieoczekiwane zderzenie przebojowości Creedence Clearwater Revival z liryzmem Uriah Heep i swojskością Neila Younga. Ich twórczość łączy w sobie chwytliwe refreny i ciepłe brzmienia instrumentów akustycznych, a nad wszystkim unosi się duch hippisowskiego rocka. Klimat muzyki tworzonej przez Żółtego Konia przywołuje prerie Arizony, ale też… nasze Bieszczady.

Formacja powstała w 2016 roku w Strzyżowie (woj. podkarpackie). Miała zaszczyt otwierać koncerty takich legend rocka jak The Animals czy Johna Fogerty’ego (lidera legendarnej formacji Creedance Clearwater Revival).

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hugo – Horyzont

hugo – perkusista, autor, kompozytor, wokalista grający na gitarze i producent. Obecny na polskiej scenie muzycznej od wielu lat. Po latach współpracy z najważniejszymi artystami i projektami muzycznymi rozwija autorski projekt, którego najnowszym rozdziałem jest singiel „Horyzont”.

Utwór opowiada o zmianie perspektywy i przewartościowaniu pojęcia sukcesu. To historia o odkrywaniu, że bogactwo nie zawsze ma wymiar materialny – czasem zaczyna się od wdzięczności, relacji i umiejętności dostrzeżenia tego, co już jest. „Horyzont” jest jednocześnie bardzo osobistym muzycznym manifestem – hugo samodzielnie zarejestrował wszystkie partie instrumentalne i odpowiada za całość produkcji utworu. Gościnnie do nagrania zaprosił jednego z najbardziej charakterystycznych polskich gitarzystów – Janka Benedeka, który dograł partię drugiej gitary, dopełniając brzmienie kompozycji.

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Dorian’s Steaming Shadow – Toxic Harmony

Dorian’s Steaming Shadow to polski zespół post-punkowy utworzony w 2022 roku w Białymstoku. Grupa zainspirowana rockiem gotyckim z lat 80. i nutami z pogranicza cold wave i new wave, a także zasłuchana we współczesnej alternatywie (IDLES, A Place To Bury Strangers, Fontaines D.C.) proponuje słuchaczom eklektyczną mieszankę muzyczną. Mroczne i melancholijne brzmienie, oparte na przestrzennych gitarach, sekcji rytmicznej i głębokim barytonowym wokalu tworzy tło dla emocjonalnych tekstów, w których znajdziemy odniesienia do polityki, historii, literatury, zjawisk społecznych, ale i osobistych doświadczeń. Niekiedy wkrada się w nie również pewna doza surrealizmu, dająca przestrzeń do indywidualnej interpretacji.

W 2024 podjęli współpracę z wytwórnią Antena Krzyku, czego owocem był debiutancki album “Frozen Nightmares”. Teraz zespół przygotowuje się do wydania drugiej płyty (także nakładem Anteny Krzyku), a promuje ją singiel „Toxic Harmony”.

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Płyta tygodnia: Agonised Too – Eye Cry

„Eye Cry” – druga płyta gdańsko-białostockiego, elektronicznego duetu Agonised Too – to siedem znakomicie wyprodukowanych utworów o głębokim i emocjonalnym przekazie. Warstwa tekstowa przynosi poruszający wgląd w ludzkie emocje, sposoby radzenia sobie z nimi oraz dystansowanie się do świata, który potrafi jednocześnie przerażać i zachwycać. Rzeczywistość nie jest tu czarno-biała – zupełnie jak okładka albumu.

Muzycznie materiał prezentuje chłodniejsze, bardziej mroczne i eksperymentalne oblicze zespołu. Duet zachował jednak sporą dawkę melodyjności, do której zdążył już przyzwyczaić swoich słuchaczy. Po serii świetnie przyjętych koncertów (w tym trasie po Polsce u boku Clan of Xymox oraz występie w Radiu Gdańsk), Bartosz Hervy i Rafał Tomaszczuk szykują się do kolejnych występów promocyjnych. Najbliższy z nich odbędzie się na festiwalu Castle Party w Bolkowie.

Tracklista:

1. Negative Space

2. Lurking Fear

3. I Cry

4. Fire Has Seen It All

5. Are You Afraid Of Tomorrow?

6. Safer/Stronger

7. The Same

(kk)