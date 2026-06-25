Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce. Posłuchaj rozmowy z prof. Marcinem Moniuszko

25 czerwca, 2026

prof. Marcin Moniuszko fot. Paweł Cybulski prof. Marcin Moniuszko fot. Paweł Cybulski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został najwyżej sklasyfikowaną uczelnią medyczną w kraju w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026. Co więcej, białostocka uczelnia znalazła się również w pierwszej dziesiątce wszystkich uczelni akademickich w Polsce, potwierdzając swoją silną pozycję na krajowej mapie szkolnictwa wyższego.

Posłuchaj rozmowy z prof. Marcinem Moniuszko, rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, o sukcesie uczelni w Rankingu Perspektywy 2026:

Jak podkreśla rektor UMB, prof. Marcin Moniuszko, wynik rankingu jest powodem do dumy dla całej społeczności akademickiej, ale także ważnym sygnałem dla przyszłych studentów i ich rodziców.

– To bardzo miła wiadomość i ogromna radość dla całej społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To także ważny drogowskaz dla młodych ludzi wybierających miejsce studiów. Pokazuje, że najwyższej jakości wykształcenie można zdobyć właśnie tutaj, w Białymstoku – mówi prof. Marcin Moniuszko.

Rektor zwraca uwagę, że sukces uczelni jest efektem wieloletniej strategii rozwoju oraz konsekwentnej pracy naukowców, dydaktyków, studentów i pracowników administracyjnych. Ranking Perspektyw należy do najbardziej kompleksowych zestawień szkolnictwa wyższego w Polsce i uwzględnia ponad 30 różnych kryteriów oceny.

Szczególnie wysoko oceniona została działalność naukowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnia od lat rozwija potencjał badawczy, skutecznie pozyskuje granty naukowe i publikuje wyniki badań w prestiżowych międzynarodowych czasopismach.

– Bardzo cieszy mnie, że tak wysoko zostały ocenione nasze działania naukowe. To właśnie efektywność badań, potencjał publikacyjny oraz zdolność do zdobywania środków na rozwój nauki miały istotny wpływ na pozycję uczelni w rankingu – podkreśla rektor.

Prof. Moniuszko zaznacza jednocześnie, że wysoka lokata nie oznacza końca pracy nad rozwojem uczelni. W jego ocenie współczesne szkolnictwo wyższe funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym, technologicznym i demograficznym, dlatego konieczne jest nieustanne doskonalenie oferty edukacyjnej i naukowej.

Zdaniem rektora sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powinien być również impulsem do zmiany sposobu postrzegania Białegostoku i województwa podlaskiego jako miejsca do studiowania i prowadzenia badań naukowych.

– Nie ma powodów, by myśleć o naszym regionie przez pryzmat dawnych stereotypów. Białystok i Podlaskie są miejscem, gdzie można zdobywać wykształcenie na najwyższym poziomie, prowadzić nowoczesne badania i realizować ambitne projekty. To miejsce, w którym naprawdę można zmieniać świat – podkreśla prof. Marcin Moniuszko.

(pc)