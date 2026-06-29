Ponad milion złotych dla Politechniki Białostockiej na innowacje. Powstanie 11 projektów dla biznesu i gospodarki

29 czerwca, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Nowoczesne technologie dla budownictwa, rolnictwa, przemysłu spożywczego, medycyny i bezzałogowych statków powietrznych – to tylko część innowacyjnych rozwiązań, które powstaną dzięki ponad milionowi złotych wsparcia przyznanego Politechnice Białostockiej przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Politechnika Białostocka otrzymała 1 069 651,47 zł w ramach funduszu „Współpraca nauka–biznes”. Środki pozwolą zrealizować 11 projektów badawczo-rozwojowych, przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami. Ich celem jest opracowanie technologii gotowych do wdrożenia na rynek.

– Dla nas to cenna możliwość uzyskania dodatkowego finansowania innowacyjnych koncepcji oraz badań prowadzonych w naszej uczelni – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Kluczowe w tym konkursie jest prowadzenie badań o wysokim poziomie gotowości technologicznej oraz ścisła współpraca z partnerami gospodarczymi. Fakt, że Zarząd Województwa wspiera takie przedsięwzięcia, jest potwierdzeniem, że działalność Politechniki Białostockiej realnie wpływa na rozwój regionu.

Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym podkreśla, że dofinansowane projekty pokazują potencjał naukowy regionu.

– To dowód na to, jak innowacyjni są podlascy naukowcy. Życzę, aby realizowane projekty przyniosły korzyści nie tylko nauce, ale również przedsiębiorcom i całej gospodarce naszego województwa – zaznacza marszałek.

Łącznie Politechnika Białostocka zrealizuje 11 projektów badawczo-rozwojowych. Obejmują one m.in.:

fantom do testowania presoterapii i edukacji medycznej,

ekologiczne kruszywa z odpadów bazaltowych,

innowacyjne mieszanki asfaltowe,

prefabrykowane nadproża ze zbrojeniem niemetalicznym,

technologie dla biogazowni wykorzystujące zestalone CO₂,

zagospodarowanie odpadów poprzemysłowych do produkcji kompozytów,

dodatki spożywcze z surowców odpadowych,

kompozyty cementowe z recyklingu szkła,

mobilną platformę startową dla wielu dronów,

inteligentny system oświetlenia wspierający ludzi i roślin,

światłowodowy czujnik metanu do komór fermentacyjnych.

Projekty będą realizowane w ramach konkursu „Współpraca nauka–biznes Fundusz Grantowy”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027. Ich wspólnym celem jest przyspieszenie transferu technologii z laboratoriów do przedsiębiorstw oraz rozwój innowacyjnej gospodarki w województwie podlaskim.

(pc)