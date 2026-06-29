Naukowcy z trzech białostockich uczelni debatowali o środowisku, zdrowiu i nowych technologiach. Posłuchaj rozmowy

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z prof. Agatą Jabłońską-Trypuć, organizatorką konferencji:

Spotkanie połączyło naukowców z trzech największych uczelni regionu – Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorem konferencji była Politechnika Białostocka.

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń do spotkania naukowców reprezentujących różne dyscypliny. Dzięki współpracy trzech uczelni mogliśmy połączyć zagadnienia związane ze środowiskiem, nowymi technologiami i wpływem tych zmian na zdrowie człowieka – mówi prof. Agata Jabłońska-Trypuć z Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Podczas konferencji szczególnie dużo uwagi poświęcono problemowi zanieczyszczeń środowiska. Naukowcy dyskutowali m.in. o pozostałościach pestycydów w żywności, mikrozanieczyszczeniach obecnych w wodzie i glebie oraz możliwościach ograniczania ich wpływu na zdrowie ludzi.

Program obejmował wykłady plenarne, sesje naukowe oraz prezentacje młodych badaczy. Organizatorzy podkreślają, że doktoranci i studenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny, a ich wystąpienia pokazały, że młode pokolenie naukowców aktywnie włącza się w rozwój badań dotyczących ochrony środowiska i nowych technologii.

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z konferencji była potrzeba jeszcze szerszej współpracy między różnymi dziedzinami nauki.

– Współpraca jest dziś kluczowa. Problemy związane ze środowiskiem, zdrowiem i technologią są na tyle złożone, że wymagają wspólnych działań specjalistów z wielu dyscyplin. Takie konferencje są doskonałą okazją do nawiązywania nowych projektów badawczych i wymiany doświadczeń – podkreśla prof. Agata Jabłońska-Trypuć.

Organizatorzy już zapowiadają trzecią edycję konferencji, która odbędzie się za dwa lata. Jak podkreślają, zainteresowanie wydarzeniem rośnie, a uczestnicy już podczas zakończenia deklarowali chęć ponownego przyjazdu do Białegostoku.

Partnerem strategicznym był Urząd Marszałkowski, który wsparł finansowo organizację konferencji.

(pc)