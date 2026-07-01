Zakończył się festiwal LALKANIELALKA w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy z Arturem Dwulitem

Cztery intensywne dni spektakli, spotkań, rozmów i artystycznych eksperymentów zakończyły 12. edycję Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku. Wydarzenie ponownie zgromadziło młodych twórców teatru formy z różnych krajów Europy, stając się przestrzenią wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych poszukiwań w teatrze lalek.

🎧 Posłuchaj rozmowy z prof. Arturem Dwulitem, dyrektorem festiwalu:

Jak podkreśla dyrektor festiwalu prof. Artur Dwulit, tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na wysoki poziom artystyczny prezentacji, ale także atmosferę i warunki, w jakich odbywały się wydarzenia. Festiwal po raz pierwszy w większym stopniu wyszedł poza tradycyjne przestrzenie Akademii Teatralnej i Białostockiego Teatru Lalek, otwierając się na miasto i nowe lokalizacje.

Tematem przewodnim spotkań była przyszłość teatru i rola nowych technologii w sztuce. Jak jednak zauważają organizatorzy i uczestnicy, mimo technologicznego kontekstu, w centrum wszystkich realizacji pozostał człowiek i jego doświadczenie. Młodzi artyści z Europy opowiadali o współczesności, relacjach i emocjach, wykorzystując teatr formy jako język uniwersalnej komunikacji.

Festiwal był również okazją do międzynarodowych spotkań i nawiązywania współpracy. Wśród efektów tegorocznej edycji wskazuje się m.in. kontakty z uczelniami teatralnymi w Wilnie i Berlinie oraz dalszy rozwój współpracy między instytucjami akademickimi i artystycznymi.

LALKANIELALKA po raz kolejny potwierdziła swoją pozycję jako jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych teatrowi lalek i formy w Europie, a Białystok – jako ważny ośrodek kształcenia młodych artystów.

(pc)