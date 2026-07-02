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2 lipca, 2026

Rozpoczął się Festiwal Rock na Bagnie 2026. Przed uczestnikami trzy dni koncertów i wydarzeń kulturalnych

Scena festiwalu Rock na Bagnie Rock na Bagnie 2021, fot. Michał Czarnecki
W Goniądzu rozpoczęła się kolejna edycja Rocka na Bagnie – jednego z najważniejszych festiwali muzyki punkowej i alternatywnej w Polsce. Do 4 lipca uczestnicy będą mogli wziąć udział nie tylko w koncertach na scenie głównej i małej scenie, ale również w konferencji naukowej, spotkaniach autorskich, pokazie filmu oraz licznych wydarzeniach towarzyszących.

 

Główna część festiwalu rozpocznie się 3 lipca na scenie głównej. Przed publicznością wystąpią m.in. Wylew, Spittle, Ska Petarda, Strajk, Zenek Grabowski, Hurt oraz jubileuszowy projekt Maleo gra 40 lat. Wieczorem na scenie pojawią się zagraniczne gwiazdy – brytyjskie zespoły Hugh Cornwell i Buzzcocks, a pierwszy dzień zakończy wyjątkowy koncert One Million Bulgarians wraz z zespołem Red Star z programem nawiązującym do Jarocina ’86.

Drugi dzień koncertów, 4 lipca, przyniesie występy takich wykonawców jak Chryja, Supergrupa 81, Fight Your Fear, Kooperacja, Stacja B, amerykański Zeke, Świat Czarownic, australijski The Cloverhearts, legenda polskiego punk rocka Dezerter, brytyjski Toy Dolls oraz TZN Xenna.

Festiwal to jednak znacznie więcej niż muzyka. W ramach projektu „Rock na Bagnie na styku kultur” odbywa się trzecia edycja konferencji naukowej poświęconej historii i fenomenowi festiwali muzycznych. W programie znalazły się wystąpienia badaczy z polskich uczelni, spotkania z gośćmi specjalnymi oraz dyskusje poświęcone kulturze niezależnej.

Na Małej Scenie w Parku Miejskim w Goniądzu prezentują się młode i niezależne zespoły, a wieczorami Radio Bunt zaprasza uczestników z festiwalowymi opaskami na wydarzenia pod hasłem „Noc na Bagnie”. W sobotę zaplanowano również pokaz filmu „Muzyka z Bagien”, promocje książek oraz spotkania z autorami i muzykami.

Przez cały czas trwania festiwalu działa także strefa wydarzeń społecznych i rodzinnych. Na uczestników czekają m.in. porady w kryzysie psychicznym prowadzone przez grupę Pomocowna, strefa malucha Promyk Consulto, stoisko promocyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu oraz terenowa zabawa polegająca na poszukiwaniu szydełkowej maskotki „ŁOŚ”.

Patronem medialnym festiwalu jest Radio Akadera.

Pełen program imprezy znajdziecie TUTAJ

(pc)

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