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3 lipca, 2026

Joga wraca na tarasy opery. Posłuchaj rozmowy z Dominiką Czarnecką

Dominika Czarnecka Dominika Czarnecka fot. Paweł Cybulski
Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by znaleźć chwilę wytchnienia. Przez całe wakacje mieszkańcy Białegostoku będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach jogi organizowanych na tarasach Opery i Filharmonii Podlaskiej. To druga edycja akcji „Wspólny oddech – otwarci na siebie”, która po ubiegłorocznym sukcesie wraca do wakacyjnego kalendarza miasta.

 

🎧 Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Dominiką Czarnecką o tegorocznej edycji akcji „Wspólny oddech – otwarci na siebie”: 

 

Jak podkreśla Dominika Czarnecka, wiceprezes Fundacji Rodziny Czarneckich i organizatorka zajęć, celem projektu jest nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także budowanie lokalnej społeczności i zachęcanie do uważności oraz wspólnego spędzania czasu.

Ubiegłoroczna edycja przerosła oczekiwania organizatorów – na pierwszych zajęciach pojawiło się ponad 200 osób. Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni miłośnicy jogi, jak i osoby, które dopiero rozpoczynały swoją przygodę z tą formą aktywności.

Zajęcia prowadzą doświadczone instruktorki Malika Tomkiel i Jonna Prudys. Program jest dostosowany do możliwości uczestników, dlatego mogą w nim wziąć udział osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy – wystarczy zabrać matę lub koc oraz wodę.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 lipca, a kolejne będą organizowane w każdy weekend lipca i sierpnia zgodnie z harmonogramem publikowanym TUTAJ.

(pc)

 

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