Najlepsi zawodnicy futbolu stołowego przyjadą do Białegostoku. Posłuchaj rozmowy o Podlaskie Foosball Open 2026

3 lipca, 2026

Krzysztof Ługowski fot. Paweł Cybulski Krzysztof Ługowski fot. Paweł Cybulski

Profesjonalni zawodnicy futbolu stołowego z całej Polski spotkają się w Białymstoku podczas turnieju Podlaskie Foosball Open 2026. W dniach 24–26 lipca w Hotelu Gołębiewski rywalizować będą czołowi polscy gracze, w tym uczestnicy mistrzostw świata i mistrzostw Polski.

O turnieju Podlaskie Foosball Open 2026 opowiada jego organizator Krzysztof Ługowski. Posłuchaj rozmowy:

Choć dla wielu piłkarzyki kojarzą się z rozrywką w pubie czy hotelowej sali gier, turniej pokaże ich sportowe oblicze. Profesjonalny futbol stołowy wymaga precyzji, doskonałej techniki, taktyki oraz wielu godzin treningów. Zawodnicy rywalizują na certyfikowanych stołach, a mecze rozgrywane są według międzynarodowych zasad.

Podlaskie Foosball Open będzie jednocześnie jedną z rund ogólnopolskiej ligi futbolu stołowego. Organizatorzy spodziewają się udziału kilkudziesięciu najlepszych zawodników z całego kraju. Nie zabraknie również atrakcji dla osób, które dopiero chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. W programie znalazł się bezpłatny turniej dla amatorów, w którym będzie mógł wystartować każdy chętny.

Przez trzy dni wydarzenia kibice będą mogli nie tylko obserwować rywalizację z bliska, ale także obejrzeć transmisje najciekawszych pojedynków prowadzone na żywo w internecie. Organizatorzy podkreślają, że ich celem jest popularyzacja futbolu stołowego i pokazanie, że to pełnoprawna dyscyplina sportu z rozwiniętym systemem rozgrywek, rankingami oraz sukcesami Polaków na arenie międzynarodowej.

Partnerem strategicznym turnieju są Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i Miasto Białystok, a patronem medialnym radio Akadera.

(pc)