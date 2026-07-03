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3 lipca, 2026

W nieTeatrze odbył się spektakl „Jaka to rozkosz pisać do Ciebie list”. Posłuchaj relacji

nieteatr-mezczyzna-kobieta-scena-szymborska-herbert fot. Kamil Uździło/NieTeatr
Dnia 28 czerwca w białostockim nieTeatrze zaprezentowano spektakl „Jaka to rozkosz pisać do Ciebie list”. Za scenariusz odpowiedzialna była Maria Topczewska. Partnerem projektu było Miasto Białystok.

Pokaz oparto na zbiorze listów wybitnych poetów – Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Na scenie wystąpili znani aktorzy: Anna Romantowska i Wojciech Wysocki. Towarzyszył im Piotr Kajetan Matczuk – pianista i lider zespołu PIRAMIDY.

Przeszło 60-minutowy pokaz stanowił literacką podróż przez historię wzlotów i upadków, będącą zarazem sentymentalnym powrotem do powojennych lat rozkwitu polskiej poezji. Jej przewodnikami byli „niepokorna Wisełka” i „Zbyszek”. Jednocześnie spektakl stworzył szansę do refleksji nad tym, ile może wydarzyć się w trakcie wieloletniej relacji korespondencyjnej, a także znaczenia człowieka względem zmieniających się okoliczności.

Podsumowanie przedstawienia przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O wydarzeniu rozmawialiśmy ze znanymi aktorami teatralnymi i filmowymi: Anną Romantowską i Wojciechem Wysockim. Posłuchajcie!

(kp)

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