Uniwersytet w Białymstoku żegna „dom partii”. Posłuchaj rozmowy z Łukaszem Zabielskim

5 lipca, 2026

Łukasz Zabielski fot. Paweł Cybulski Łukasz Zabielski fot. Paweł Cybulski

Po blisko 40 latach kończy się ważny rozdział w historii Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Filologiczny opuszcza budynek przy placu NZS 1, potocznie nazywany „domem partii”, i przenosi się do nowej siedziby na kampusie przy ul. Ciołkowskiego. Dla wielu pracowników, studentów i absolwentów to miejsce pełne wspomnień, które przez dekady kształtowało kolejne pokolenia humanistów.

🎧 Posłuchaj rozmowy z dr. Łukaszem Zabielskim o pożegnaniu z „domem partii” i nowym rozdziale w historii Uniwersytetu w Białymstoku:

Przez lata w budynku przy placu NZS mieściły się m.in. kierunki filologiczne, historia, socjologia oraz stosunki międzynarodowe. Choć miejsce zapisało się w historii uczelni, nie było dostosowane do współczesnych potrzeb dydaktyki. Brakowało nowoczesnych sal wykładowych, odpowiedniej infrastruktury multimedialnej i rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nowa siedziba na kampusie ma zapewnić studentom i pracownikom znacznie lepsze warunki do nauki i prowadzenia badań. Humaniści zyskają także bezpośrednie połączenie z Biblioteką Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia dzięki specjalnej kładce łączącej oba budynki.

Co stanie się z dawnym „domem partii”? Na razie nie wiadomo. Budynek został sprzedany prywatnemu inwestorowi, który nie ujawnił jeszcze swoich planów.

Choć Uniwersytet rozpoczyna nowy etap na kampusie przy ul. Ciołkowskiego, dla wielu absolwentów i pracowników budynek przy placu NZS pozostanie symbolem studenckich lat, ważnych spotkań i akademickiej historii Białegostoku.

(pc)