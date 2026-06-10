Opera i Filharmonia Podlaska podpisała międzynarodowy list intencyjny. Powstanie unikalny polsko-hiszpański projekt operowy

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku podpisała list intencyjny o współpracy z czołowymi hiszpańskimi instytucjami kultury. Partnerstwo otwiera drogę do realizacji międzynarodowego projektu artystycznego, którego efektem będzie światowa prapremiera opery Fuego Fatuo (Błędny Ognik) hiszpańskiego kompozytora Manuela de Falli – dzieła inspirowanego muzyką Fryderyka Chopina.

Dokument podpisano podczas spotkania z udziałem dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej prof. Violetty Bieleckiej, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca w Granadzie Paolo Pinamontiego, dyrektora muzycznego Fundacji Juan March w Madrycie Miguela Ángela Marína, przedstawicieli Instytutu Polskiego w Madrycie oraz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Jak podkreślała prof. Violetta Bielecka, współpraca ma wymiar historyczny i stanowi ważny krok w budowaniu relacji kulturalnych między Polską a Hiszpanią.

Projekt zakłada przygotowanie dwóch wersji opery Fuego Fatuo – kameralnej i orkiestrowej. Dzieło, nad którym Manuel de Falla pracował na początku XX wieku, nigdy nie doczekało się pełnej realizacji scenicznej. Kompozytor oparł je na utworach Fryderyka Chopina, tworząc wyjątkowy hołd dla polskiego twórcy.

Światowa prapremiera opery odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca w Granadzie we wrześniu 2027 roku. Następnie kameralna wersja zostanie zaprezentowana w Madrycie. Polska premiera dzieła odbędzie się na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

W produkcję zaangażowane będą zarówno polskie, jak i hiszpańskie instytucje oraz artyści. Organizatorzy planują stworzenie międzynarodowej obsady, a jedną z kluczowych ról ma odegrać polski pianista wykonujący muzykę Chopina.

Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody 100-lecia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz 50-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Hiszpanią. Partnerzy podkreślają, że projekt ma być nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również symbolem współpracy europejskich instytucji kultury i dialogu między narodami.