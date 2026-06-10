Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pokazał nowe Centrum Pielęgniarstwa. To jedna z najnowocześniejszych takich inwestycji w Polsce

10 czerwca, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Nowoczesne sale dydaktyczne, centrum symulacji pielęgniarskich oraz zaawansowane wyposażenie do nauki praktycznej – tak prezentuje się nowe Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obiekt został zaprezentowany 9 czerwca podczas Ogólnopolskiego Tygodnia KPO w Zdrowiu.

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Centrum Pielęgniarstwa powstało na terenie kampusu przy ul. Żurawiej. W budynku o powierzchni ponad 3,2 tys. mkw. znajdują się m.in. sala wykładowa dla 150 osób, pięć sal seminaryjnych oraz 12 sal symulacyjnych. Wartość inwestycji przekracza 50 mln zł, z czego ponad 41 mln zł pochodzi z KPO.

– Tak rozbudowanego i tak ultranowoczesnego centrum pielęgniarskiego obecnie nie ma żadna uczelnia medyczna w Polsce – podkreślał prof. Mateusz Cybulski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Podczas briefingu prasowego władze uczelni i szpitali klinicznych podsumowały również realizację projektów finansowanych z KPO. Łączna wartość inwestycji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jego szpitali przekracza 318 mln zł. Obejmuje ona m.in. budowę nowego Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego „Abecadło Medycyny”, zakup robotów chirurgicznych, nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.

Oficjalne otwarcie Centrum Pielęgniarstwa planowane jest przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

(pc)