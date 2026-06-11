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11 czerwca, 2026

Rozegrano 4. edycję turnieju piłki nożnej BUT CUP. Posłuchaj relacji

2026-06-10-BUT-CUP-Finał-fot-Dariusz-Piekut-PB fot. Dariusz Piekut/PB
Na orliku przy ul. Wiejskiej 41 rozegrano piłkarskie mecze. Spotkania odbywały się we wtorek i środę, 9 i 10 maja, i dostarczyły wielu sportowych emocji.

2026-06-10-BUT-CUP-Finał-fot-Dariusz-Piekut-PB

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2026-06-10-BUT-CUP-Finał-fot-Dariusz-Piekut-PB

O awans do finału turnieju rywalizowały zespoły Inazuma Eleven, Panthers, Same Koty oraz Real Billetis. Pierwsi z tu wymienionych półfinał wygrali wynikiem 6:1, a ostatni ze wskazanych rezultatem 4:0. Po brązowe medale sięgnął team Panthers, który ograł Same Koty 5:1. W finale piłkarze Inazumy Eleven nie pozostawili złudzeń rywalom, triumfując 4:0!

Podsumowanie zawodów przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O meczach i samym turnieju rozmawialiśmy z dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. Posłuchajcie:

(kp)

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