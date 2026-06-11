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11 czerwca, 2026

Studentka z Białegostoku w gronie 10 najlepszych społeczników w Polsce. Posłuchaj rozmowy z Emilią Niedźwiecką

Emilia niedzwiecka Emilia Niedźwiecka fot. Paweł Cybulski
Emilia Niedźwiecka, studentka IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych studentów w Polsce w kategorii Działalność Społeczna w konkursie Studencki Nobel 2026.

 

Kapituła konkursu doceniła jej zaangażowanie w edukację zdrowotną, profilaktykę oraz działalność wolontariacką. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez studentkę jest inicjatywa „Przez las do zdrowia”, której celem była poprawa dobrostanu psychicznego studentów poprzez aktywności organizowane w środowisku leśnym.

Jak podkreśla Emilia Niedźwiecka, działalność społeczna jest dla niej naturalnym uzupełnieniem studiów medycznych i sposobem na realne pomaganie innym. W swojej aktywności łączy pasję do medycyny, nauki i pracy na rzecz lokalnej społeczności.

O drodze do finału Studenckiego Nobla, projektach społecznych oraz planach na przyszłość studentka opowiedziała w rozmowie z Paweł Cybulskim. Posłuchaj tutaj:

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w inicjatywach organizowanych przez Emilie, to odwiedź profil koła naukowego Prophi

(pc)

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