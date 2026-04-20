Szach-mat w Politechnice Białostockiej. Trwają zapisy na turniej o Puchar Rektora

Wiadomości

20 kwietnia, 2026

Szach-mat w Politechnice Białostockiej. Trwają zapisy na turniej o Puchar Rektora

fot. Dariusz Piekut/PB
Miłośnicy królewskiej gry powinni zarezerwować sobie majowy termin. Trwają zapisy do IV Turnieju Szachowego o Puchar Rektora Politechniki Białostockiej, który odbędzie się 9 maja 2026 roku w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Wydarzenie ma charakter otwarty – do rywalizacji mogą przystąpić wszyscy chętni, bez względu na wiek i poziom zaawansowania.

 

Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do integracji środowiska akademickiego i popularyzacji szachów jako dyscypliny rozwijającej pamięć, koncentrację oraz umiejętność strategicznego myślenia. Jak podkreślają organizatorzy, to wydarzenie międzypokoleniowe – przy jednej szachownicy mogą spotkać się zarówno uczniowie, studenci, jak i doświadczeni gracze.

Zawodnicy zmierzą się w systemie szwajcarskim – rozegranych zostanie dziewięć rund w tempie 10 minut plus 5 minut na partię. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwać będzie sędzia klasy międzynarodowej Leszek Zega.

Na najlepszych czekają nagrody finansowe – zwycięzca turnieju open otrzyma 1000 zł, a także puchar i dyplom. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia w dodatkowych kategoriach, m.in. dla uczniów, studentów i nauczycieli.

Udział w turnieju jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 120 uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto się pospieszyć. 

Formularz do zapisów możecie znajdziecie TUTAJ

Zawody organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

(pc)
 
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.