Nowości muzyczne #17/2026

19 kwietnia, 2026

Kwiecień nie zwalnia tempa i znów przynosi zestaw premier, obok których trudno przejść obojętnie – od mocnego protest-songu Toma Waitsa i Massive Attack, przez świeży, bezkompromisowy numer Big Special, aż po nowe single polskich grup BNDK i Meatballs, zapowiadające ich debiutanckie albumy. Na szczycie tego tygodniowego zestawienia ląduje jednak „Dead in Heaven” duetu Hidden By Ivy – ich szósty album to nasza płyta tygodnia.

Massive Attack & Tom Waits – Boots on the Ground

Tom Waits wraca z pierwszym premierowym materiałem od piętnastu lat — i robi to u boku Massive Attack. Ich wspólny singiel „Boots on the Ground” to pierwsza autorska kompozycja Waitsa od czasu płyty „Bad As Me” z 2011 roku, a zarazem pierwszy nowy utwór Massive Attack od niepokojącego, pandemicznego 2020 roku. Spotkanie tych dwóch bezkompromisowych światów brzmi jak wydarzenie. I rzeczywiście nim jest.

Utwór mierzy się z tematyką wojny i odpowiedzialności tych, którzy podejmują decyzje z dystansu, wpisując się w tradycję protest songu, choć formalnie wykracza poza jego schemat. Uderza w cyników, którzy pociągają za sznurki, dla których wojna, kryzys czy chaos są jedynie abstrakcyjnymi pojęciami na wykresach. Charakterystyczny, surowy głos Waitsa i mroczna, hipnotyczna produkcja Massive Attack tworzą napiętą, niepokojącą całość. Sam artysta podkreśla, że takie piosenki nigdy nie tracą aktualności – historia nieustannie dostarcza powodów, by je pisać.

BIG SPECIAL – Only Free When Sleeping

„Only Free When Sleeping” to najnowszy singiel brytyjskiego duetu Big Special, zapowiadający ich nadchodzącą EP‑kę O’Joy! (premiera 5 czerwca). Utwór stanowi rozwinięcie estetyki znanej z ich dwóch wcześniejszych płyt, łącząc noise rock, post‑punk i spoken word z charakterystyczną, konfrontacyjną narracją Joe Hicklina.

Piosenka opiera się na tematach ucieczki, bezsilności i przeciążenia współczesnością. Refren „you’re only free when you’re sleeping” przebija się przez gęstą, mroczną atmosferę zbudowaną na przesterowanych gitarach i tekstach o gotyckim zabarwieniu. To utwór o zmęczeniu codziennością, natłoku negatywnych bodźców i potrzebie ucieczki, choćby w sen. Narracja skupia się na poczuciu przytłoczenia i monotonnym mierzeniu się z rzeczywistością, jednocześnie sugerując, że nawet chwilowe odcięcie się od niej może przynieść ulgę…

BNDK – Czarny płaszcz

BNDK to duet, który tworzą Jan Benedek (były gitarzysta i kompozytor T.Love) i jego syn Gabor Benedek. Grupa istnieje od dwóch lat i dotychczas wydała EP-kę „SZAŁ”.

„Czarny płaszcz” to drugi singiel BNDK z planowanej na jesień płyty pt. „Vintage”. Jest to szybki, garażowy rock, oparty na szalonym riffie granym na gitarze slide. Numer opowiada o niepokornej, awanturniczej młodości bohatera piosenki. Tytułowy płaszcz jest metaforą pełnego głupich decyzji i buntu okresu w życiu, przez który każdy z nas przechodził. Rockandrollowy wokal Gabora wspierają eksplodujące energią bębny Olka Orłowskiego, na basie zagrał Piotr Binkul, a za gitary i piano odpowiada Jan Benedek.

„Dla mnie ten singiel jest bardzo aktualny, bo sam mam teraz 20 lat i te wszystkie historie przeżywam. Zakładam kurtkę, wychodzę z domu i staję się nieśmiertelny. Słuchając go każdy znajdzie gdzieś w swojej głowie taki »czarny płaszcz« i to dla mnie stanowi o sile tego utworu. Utworu, który swoją energią i szybkością idealnie oddaje ten klimat” – mówi wokalista.

Meatballs – Jutro będę inny

Meatballs to młoda kapela ze Szczecina – miasta nieprzypadkowego, bo siedziby jednej z absolutnie największych kapel na polskiej scenie emo – Lochów i Smoków. Młodsi koledzy szybko trafili pod skrzydła scenowych wyjadaczy, co zaowocowało wydaną w 2024 r. w Peleton Records EP “Ostatni w kolejce”. Dzisiaj przygotowują się do wydania pierwszego LP.

Bez wątpienia nie można im odmówić perfekcyjnego balansu pomiędzy tym, co typowe dla wywodzących się z hardcore punku elementów emo, a bardzo przebojowymi fragmentami. Meatballs to zespół, który swoje doświadczenie zdobywał w licznych polskich piwnicach, ale także na scenach festiwali showcase’owych i Juwenaliów. I to – w bardzo pozytywnym znaczeniu – słychać.

Utwór „Jutro będę inny” to trzeci singiel zapowiadający płytę „Ciekawe co będzie za rok”. W dużej mierze nawiązuje on do tytułu albumu oraz jego ogólnej idei. Twórczość zespołu opiera się na nostalgicznej refleksji nad upływem czasu, zmianą oraz próbą zrozumienia własnych doświadczeń.

Tekst napisany przez wokalistę zespołu, Adama Leśniewicza, opowiada o potrzebie zmiany samego siebie, swoich zachowań i przyzwyczajeń. Jednocześnie jest zapisem frustracji, która pojawia się w momencie, gdy uświadamiamy sobie własne słabości i powtarzające się schematy. Narracja utworu skierowana jest jednak w przyszłość, mimo świadomości błędów pojawia się w niej próba nadziei, że jutro może przynieść nową wersję nas samych.

Płyta tygodnia: Hidden By Ivy – Dead in Heaven

Hidden By Ivy to rzeszowsko-białostocki duet Andrzeja „Andy” Turaja i Rafała Tomaszczuka. Obaj od wielu lat poruszają się w stylistyce ghost-rock, new romantic, synth pop, new wave i pokrewnej.

Od początku w Hidden By Ivy za wszystkie instrumentacje i kompozycje odpowiada Andrzej Turaj, który na płycie „Dead In Heaven” zajął się również miksem i produkcją. Rafał Tomaszczuk jest głównym głosem Hidden By Ivy i pisze teksty. Ich współpraca nie ogranicza się jednak do tego sztywnego podziału. Choć formacja pracuje głównie na odległość, to duet wzajemnie inspiruje się np. w kwestii aranżacji. W utworze „Broken Self” usłyszymy gościnnie Martę Sobczyk z zespołu World, Interrupted.

To szósty album w dorobku zespołu. Tytuł „Dead In Heaven” jest zarówno obrazowy, jak i metaforyczny, niesie dziwaczny i paradoksalny zwrot – piękno i potencjał świata (nieba?), w kontraście do wewnętrznej pustki, samotności i izolacji jednostki.

W tym tygodniu mamy dla Was egzemplarze CD do zgarnięcia – słuchajcie uważnie Radia Akadera! O szczegółach albumu opowie więcej Rafał Tomaszczuk w środowej audycji „Na granicy cienia” Krzysztofa Sadowskiego.

Lista utworów:

1. The Distance

2. Salome

3. Home Black

4. The Next Room

5. Broken Self

6. Dead In Heaven

7. Relief

8. Tell Me

9. The Calling

10. No Way Out

(kk)