Nowości muzyczne #25/2026

14 czerwca, 2026

Marilyn Manson wraca z pierwszą zapowiedzią nowej płyty tuż przed koncertem w Polsce, a Kurkus i angel egg udowadniają, że polska scena alternatywna ma się dobrze. Płytą tygodnia są „Nagłe przejaśnienia” zespołu Tuleje – album, który przenosi ludową wrażliwość w sam środek miejskiego pejzażu.

Marilyn Manson – Exit Wound

Marilyn Manson powraca z singlem „Exit Wound”, który zapowiada jego nadchodzący album One Assassination Under God – Chapter 2. Krążek ukaże się 14 sierpnia nakładem Nuclear Blast i będzie kontynuacją wydanej w 2024 roku pierwszej części projektu. Za produkcję ponownie odpowiadają Manson oraz jego wieloletni współpracownik Tyler Bates .

Nowy materiał ma stanowić kolejny etap w najnowszej twórczej odsłonie artysty, który po kilku latach przerwy powrócił do intensywnej działalności studyjnej i koncertowej.

Polscy fani będą mogli usłyszeć „Exit Wound” na żywo już w lipcu. Marilyn Manson wystąpi 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie, prezentując zarówno utwory z nadchodzącego albumu, jak i klasyki ze swojego dorobku.

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Kurkus – Reign

Kurkus to solowy projekt wokalistki Kamili Kurkus, która pełni rolę autorki tekstów, kompozytorki oraz instrumentalistki. Jej twórczość jest wynikiem inspiracji gatunkami takimi jak cold wave, shoegaze oraz new romantic, a także estetyką ścieżek dźwiękowych z gier komputerowych i doświadczeniami z lat spędzonych w Finlandii. W 2024 roku artystka zadebiutowała albumem „Nowy Chaos”.

‘Reign’ to trzeci singiel zapowiadający jej nową płytę długogrającą. Utwór opowiada o odcinaniu się od starych, ograniczających schematów, o odzyskiwaniu autonomii i budowaniu życia na własnych zasadach.

Premiera albumu przewidziana jest na jesień tego roku. Kompozycja powstała we współpracy z producentem Jankiem Szareckim. Za miks odpowiedzialny jest Haldor Grunberg (Satanic Audio) – realizator, znany ze współpracy z czołówką polskiej sceny alternatywnej i metalowej (m.in Behemoth, Dopelord, Me And That Man).

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angel egg – Nightfall

angel egg miesza na polskiej scenie autorską fuzją bujającego trip-hopu i zgrzytliwego alt rocka.

Eteryczny, emocjonalny wokal i widmowa gitara, dopełnione hipnotycznymi syntezatorami, współgrają nad zwinną perkusją i pulsującym basem – ale nie sposób ich zaszufladkować, bo raz flirtują z post-punkiem czy tkają shoegaze’owe tekstury, by chwilę później eksperymentować z elektroniką w duchu lat 90.

Singiel „nightfall” to podróż w nieznane. Swego rodzaju kapitulacja; okazanie emocji związanych z rozstaniem i brakiem nadziei na lepsze jutro. To bodaj najbardziej przystępne wcielenie angel egg, zapowiadające ich EP-kę, którą zespół promuje na koncercie w stołecznym klubie 2KOŁA już 19 czerwca. Inspiracje do materiału czerpali z twórczości m.in. Fontaines D.C., Sonic Youth, DIIV czy Grimes.

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Płyta tygodnia: Tuleje – Nagłe przejaśnienia

Formacja od sześciu lat konsekwentnie redefiniuje polską muzykę tradycyjną, nadając jej współczesny, surowy charakter. Ich podejście to żywy dialog z tradycją polskiej wsi, daleki od skostniałego odtwarzania schematów. Zespół tworzą Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński oraz Wojtek Kurek. Ich autorskie opracowania muzyki ludowej ze wschodniej Wielkopolski wyrastają z głębokiego szacunku dla źródłowego materiału, a zarazem stanowią osobistą, współczesną interpretację tradycji. To odważne spojrzenie, w którym pobrzmiewają echa jazzu, bluesa, muzyki dawnej i swobodnej improwizacji.

Trzeci album zespołu Tuleje to wyraźny zwrot ku miejskiej surowości i nowej tożsamości brzmieniowej. Największą zmianą fundamentu muzycznego jest wysunięcie na pierwszy plan gitary basowej, która niemal całkowicie zastępuje znany z poprzednich płyt kontrabas (pojawiający się tu jedynie w formie subtelnych, nostalgicznych akcentów). Zmiana instrumentarium nadaje materiałowi bardziej sprężysty, „asfaltowy” charakter, idealnie korespondujący z warstwą liryczną.

Teksty, tym razem pisane przede wszystkim w trzeciej osobie, rezygnują z osobistych wyznań na rzecz roli uważnego obserwatora. Każdy utwór to odrębna, zamknięta historia osadzona głęboko w miejskiej rzeczywistości – od dusznych klatek schodowych, stacji metra i nocnych autobusów, po anonimowe mikro-dramaty rozgrywające się w świetle neonów.

Płyta tworzy dźwiękową mapę metropolii, gdzie puls basu staje się rytmem chodników, a dystans narratora pozwala słuchaczowi w pełni zanurzyć się w losach bohaterów tych miejskich opowieści.

Tracklista:

1. Płot

2. Włos

3. Grzbiet

4. Noc

5. Lot

6. Kiosk (feat. Maurycy Wójciński)

7. Drzwi

8. Len

9. Miot

Egzemplarze CD do zdobycia w tym tygodniu na naszej antenie!

(kk)