Opera i Filharmonia Podlaska podsumowała 71. sezon artystyczny. Ponad 68 tysięcy widzów i słuchaczy!

12 czerwca, 2026

fot. Michał Heller fot. Michał Heller

Opera i Filharmonia Podlaska im. Stanisława Moniuszki zakończyła 71. sezon artystyczny, prezentując imponujące statystyki, nowe premiery oraz plany na kolejne miesiące. Podczas konferencji prasowej dyrekcja instytucji podkreślała, że był to czas intensywnej pracy artystycznej, pełen wydarzeń, międzynarodowych współprac i dużego zainteresowania publiczności.

Posłuchaj relacji z konferencji:

Dyrektor instytucji Violetta Bielecka podsumowała, że w minionym sezonie odbyły się łącznie 252 wydarzenia, w tym 110 spektakli i 20 koncertów abonamentowych. Łącznie instytucja zgromadziła 68 156 widzów i słuchaczy.

Duży nacisk położono także na edukację – zorganizowano 87 wydarzeń edukacyjnych, w których uczestniczyło 13 411 młodych odbiorców. Dodatkowo odbyły się transmisje z Metropolitan Opera, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie oraz wydarzenia na tzw. trzeciej scenie.

W sezonie zaprezentowano trzy premiery: „Kopciuszka” Gioacchina Rossiniego, inscenizowane oratorium „Noc Dziadów” oraz „Halkę” Stanisława Moniuszki, w tym jej włoską wersję językową, określaną jako wydarzenie o charakterze światowej premiery.

Instytucja rozwijała także współpracę międzynarodową, podpisując umowy m.in. z teatrami i festiwalami w Europie, w tym w Hiszpanii, na Litwie i w Czechach.

Dyrektor muzyczny Mirosław Jacek Błaszczyk zapowiedział również nadchodzące wydarzenia oraz inaugurację nowego sezonu, w którym znajdą się m.in. koncerty symfoniczne, jubileusze oraz kolejne duże produkcje operowe i oratoryjne.

Ważnym elementem działalności instytucji pozostaje współpraca z młodymi muzykami. O programie praktyk studenckich mówił altowiolista i opiekun projektu Jakub Grabe Zaremba, podkreślając rosnące zainteresowanie studentów i ich aktywny udział w pracy orkiestry.

Na zakończenie sezonu Opera i Filharmonia Podlaska zaprosiła jeszcze na czerwcowe koncerty, które zwieńczą tegoroczny program artystyczny, zanim instytucja rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Możecie dowiedzieć się o nich więcej TUTAJ.

(pc)