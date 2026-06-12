Miłośnicy fabularnych RPG regularnie spotykają się na Uniwersytecie w Białymstoku. Posłuchaj naszej radiowej relacji

12 czerwca, 2026

fot. Katarzyna Skobiej fot. Katarzyna Skobiej

Studenci i mieszkańcy Białegostoku regularnie spotykają się na Uniwersytecie w Białymstoku, by wspólnie uczestniczyć w fabularnych grach RPG. Cykliczne rozgrywki organizuje Fundacja Grający Białystok, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny.

Podczas spotkań uczestnicy wcielają się w wykreowane postacie i wspólnie tworzą niezwykłe historie inspirowane fantastyką, horrorem, historią czy kulturą popularną. Jak podkreślają organizatorzy, RPG to nie tylko rozrywka, ale także sposób na rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności społecznych.

Dzięki współpracy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku gracze mogą korzystać z przestrzeni uczelni, która sprzyja integracji osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Wśród uczestników są zarówno studenci, jak i mieszkańcy miasta.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek, a czasem również w środy. Informacje o najbliższych sesjach oraz zapisy znajdziecie TUTAJ.

🎧 Posłuchaj naszej radiowej relacji i sprawdź, jak wygląda świat fabularnych gier RPG od środka:

(pc)