Brzuch i emocje mówią jednym głosem. Posłuchaj rozmowy o psychogastroenterologii z mgr Katarzyną Olechno

20 kwietnia, 2026

Katarzyna Olechno mgr Katarzyna Olechno fot. Pawęł Cybulski
Ścisk w żołądku przed ważnym egzaminem, nagły ból brzucha w stresującej sytuacji czy problemy trawienne bez wyraźnej przyczyny – to nie przypadek, a efekt ścisłej współpracy mózgu i jelit. O tym, jak działa ta zależność, opowiada w rozmowie na antenie Radia AKADERA mgr Katarzyna Olechno z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – jedna z pierwszych specjalistek psychogastroenterologii w Polsce i prawdopodobnie pierwsza w regionie.

 

Psychogastroenterologia to interdyscyplinarna dziedzina łącząca psychologię, psychiatrię i gastroenterologię. Jej fundamentem jest tzw. oś mózgowo-jelitowa – system komunikacji, w którym mózg wpływa na jelita, a jelita na nasze samopoczucie, emocje i decyzje. Zaburzenia tej osi mogą objawiać się m.in. zespołem jelita nadwrażliwego, przewlekłym stresem czy problemami trawiennymi, które nie zawsze mają widoczne przyczyny w badaniach.

W rozmowie poruszamy także temat wpływu stylu życia na zdrowie jelit – znaczenia snu, diety, aktywności fizycznej i wsparcia społecznego. Jak podkreśla ekspertka, skuteczna pomoc pacjentom wymaga podejścia całościowego – nie tylko leczenia objawów, ale też pracy nad stresem i codziennymi nawykami.

Kiedy warto zgłosić się do psychogastroenterologa? Jak rozpoznać pierwsze sygnały zaburzeń i jak wygląda taka wizyta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej rozmowie.

🎧 Posłuchaj rozmowy tutaj:

Najnowsze wiadomości
2025-05-10-III-Turniej-Szachowy-o-Puchar-Rektora-PB-fot-Dariusz-
Szach-mat w Politechnice Biał ... więcej
Katarzyna Olechno
Brzuch i emocje mówią jednym ... więcej
Nowości muzyczne #17/2026 ... więcej
Wojskowe Targi Służby i Pracy fot. Paweł Cybulski (16)
Wojsko z bliska – tłumy na ... więcej
Owocowa ekoskóra z Politechni ... więcej
