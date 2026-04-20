Brzuch i emocje mówią jednym głosem. Posłuchaj rozmowy o psychogastroenterologii z mgr Katarzyną Olechno

20 kwietnia, 2026

mgr Katarzyna Olechno fot. Pawęł Cybulski mgr Katarzyna Olechno fot. Pawęł Cybulski

Ścisk w żołądku przed ważnym egzaminem, nagły ból brzucha w stresującej sytuacji czy problemy trawienne bez wyraźnej przyczyny – to nie przypadek, a efekt ścisłej współpracy mózgu i jelit. O tym, jak działa ta zależność, opowiada w rozmowie na antenie Radia AKADERA mgr Katarzyna Olechno z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – jedna z pierwszych specjalistek psychogastroenterologii w Polsce i prawdopodobnie pierwsza w regionie.

Psychogastroenterologia to interdyscyplinarna dziedzina łącząca psychologię, psychiatrię i gastroenterologię. Jej fundamentem jest tzw. oś mózgowo-jelitowa – system komunikacji, w którym mózg wpływa na jelita, a jelita na nasze samopoczucie, emocje i decyzje. Zaburzenia tej osi mogą objawiać się m.in. zespołem jelita nadwrażliwego, przewlekłym stresem czy problemami trawiennymi, które nie zawsze mają widoczne przyczyny w badaniach.

W rozmowie poruszamy także temat wpływu stylu życia na zdrowie jelit – znaczenia snu, diety, aktywności fizycznej i wsparcia społecznego. Jak podkreśla ekspertka, skuteczna pomoc pacjentom wymaga podejścia całościowego – nie tylko leczenia objawów, ale też pracy nad stresem i codziennymi nawykami.

Kiedy warto zgłosić się do psychogastroenterologa? Jak rozpoznać pierwsze sygnały zaburzeń i jak wygląda taka wizyta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej rozmowie.

