18 kwietnia, 2026

Owocowa ekoskóra z Politechniki Białostockiej nagrodzona Podlaską Marką Roku!

fot. Kamil Timoszuk / UMWP
Projekt „Owocowa ekoskóra z wytłoków jabłkowych oraz pulpy z czerwonej i czarnej porzeczki – EcoCorium”, opracowany w Politechnice Białostockiej, zdobył statuetkę w konkursie Podlaska Marka Roku 2025 w kategorii „Odkrycie”. To jedno z najważniejszych wyróżnień w regionie, doceniające innowacyjne projekty o potencjale gospodarczym i społecznym.

 

EcoCorium to w pełni ekologiczny materiał, stanowiący alternatywę dla skóry naturalnej i syntetycznej. Powstaje z odpadów rolno-spożywczych – m.in. wytłoków jabłkowych oraz pulpy z czerwonej i czarnej porzeczki – dzięki czemu wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Materiał jest biodegradowalny, a jednocześnie trwały i elastyczny, co zapewniają naturalne spoiwa na bazie polisacharydów.

Z EcoCorium powstały już pierwsze prototypy produktów, takich jak torebki, portfele czy etui, ale jego zastosowanie może być znacznie szersze – również w branży wnętrzarskiej. Projekt wspiera także lokalną gospodarkę, wykorzystując surowce od regionalnych dostawców i współpracując z lokalną firmą cateringową.

Nagroda w konkursie Podlaska Marka Roku potwierdza, że innowacja stworzona przez studentów z koła naukowego „Rolka” ma realny potencjał, by zmieniać rynek i odpowiadać na współczesne wyzwania środowiskowe. Gratulujemy!

 

(pc)

