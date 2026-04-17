Synergia nauki i biznesu. Klaster Days „Kompetencje Przyszłości” w UwB. Posłuchaj relacji!

17 kwietnia, 2026

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku stał się regionalnym centrum dialogu między nauką a nowoczesnym przemysłem. Klaster Days „Kompetencje Przyszłości” zgromadziło w murach Wydziału Biologii setki uczestników, oferując unikalną przestrzeń do wymiany doświadczeń między środowiskiem akademickim a liderami innowacyjnych klastrów.

Kluczowe klastry i transfer technologii

Wydarzenie zintegrowało społeczność akademicką z przedstawicielami trzech strategicznych klastrów województwa podlaskiego: Evoluma (sektor przemysłowy), Polskiego Klastra Budowlanego oraz klastra Infotech (branża IT).

Dla pracowników naukowych UwB centralnym punktem programu było spotkanie z zarządami tych organizacji. Dyskusja, którą moderował broker technologii mgr inż. Waldemar Wiśniewski, skupiła się na praktycznych aspektach komercjalizacji badań oraz eliminowaniu barier we współpracy z sektorem prywatnym. Rozmowy w sali Rady Wydziału Biologii pozwoliły na wypracowanie nowych ścieżek ochrony własności intelektualnej przy wspólnych projektach badawczo-rozwojowych.

Wspólny głos uczelni: synergia UwB i Politechniki Białostockiej

Jednym z kluczowych aspektów tegorocznych Klaster Days był udział ekspertów z dwóch największych uczelni regionu. Obok prelegentów z Uniwersytetu w Białymstoku, w warsztatach i panelach aktywnie uczestniczyli specjaliści z Politechniki Białostockiej. Dr inż. Anna Łupińska-Dubicka z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej przekonywała studentów, że w pracy z materiałami ze studiów można korzystać z „drugiego mózgu” w postaci narzędzia NotebookLM.Z kolei Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, przygotował warsztaty poświęcone komercjalizacji wynalazków naukowych. Natomiast ekspertki z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej – dr Ewa Rollnik-Sadowska, dr Anna Kononiuk oraz prof. Ewa Glińska – mówiły o kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak przygotować się na zmieniające się wymagania rynku pracy.

(pc)