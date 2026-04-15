MedStok wraca z drugą edycją. Posłuchaj rozmowy z organizatorami meetupu

Sztuczna inteligencja, analiza danych i nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają do świata medycyny. O tym, jak wygląda to w praktyce i dlaczego warto łączyć kompetencje lekarzy oraz specjalistów IT, rozmawialiśmy z organizatorami drugiej edycji meet-upu MedStok – dr Natalią Zieleniewską i dr. Pawłem Sową.

MedStok to inicjatywa, która powstała z potrzeby stworzenia przestrzeni do współpracy między środowiskiem medycznym a branżą nowych technologii. Jak podkreślają organizatorzy, dziś – w dobie cyfryzacji i ogromnych zbiorów danych – takie połączenie staje się nie tylko naturalne, ale wręcz konieczne dla rozwoju nowoczesnej opieki zdrowotnej.

Pierwsza edycja wydarzenia pokazała, że w regionie nie brakuje specjalistów gotowych do współpracy i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. MedStok ma być miejscem inspiracji, networkingu i realnych działań – od pomysłów, przez projekty naukowe, aż po wdrożenia i startupy.

Druga edycja meet-upu odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 18:00 w przestrzeni Zmiana Klimatu w Białymstoku. W programie znajdą się m.in. prelekcje poświęcone diagnostyce obrazowej, wykorzystaniu AI w medycynie oraz wystąpienie dr Anny Szkulmowskiej, która opowie o wdrażaniu innowacyjnych technologii w praktyce.

(pc)