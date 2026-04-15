Finałowe emocje w konkursie El Robo Mech za nami. Kto zdobędzie indeks na Politechnikę Białostocką?

Czy 15 kwietnia okaże się najszczęśliwszym dniem w roku dla grupy zdolnych młodych konstruktorów? W murach Wydziału Mechanicznego właśnie wybrzmiały ostatnie prezentacje projektów, które mogą otworzyć ich twórcom drzwi do kariery inżynierskiej. Choć maszyny przestały już pracować, a ekrany prezentacji zgasły, napięcie wcale nie opadło – teraz losy uczestników leżą w rękach komisji konkursowej. XI edycja ogólnopolskiego konkursu El Robo Mech wkroczyła w decydującą fazę. Za nami finałowe pokazy 15 najlepszych projektów z całej Polski. Teraz pozostaje najważniejsze pytanie: do kogo trafią upragnione indeksy?
Prezentacje pełne pasji: Tak wyglądał finał na Wydziale Mechanicznym
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej od rana wrzało jak w ulu. Finaliści, którzy przyjechali do Białegostoku m.in. z Bydgoszczy, Jarosławia i Chocianowa, stanęli przed nie lada wyzwaniem. Każdy zespół miał za zadanie nie tylko zaprezentować działający model swojego urządzenia, ale też udowodnić komisji, że to właśnie ich rozwiązanie jest najbardziej nowatorskie.
Jury w składzie pod przewodnictwem dr. hab. inż. Kazimierza Dzierżka, prof. PB, oceniało nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim Samodzielność i wkład pracy, Innowacyjność i Umiejętność obrony projektu.
Przegląd finałowych projektów: Co zobaczyliśmy w tym roku?
Poziom tegorocznych prac był wyjątkowo wysoki, a rozpiętość tematyczna – od eksploracji nieba po ekologię – zaimponowała nawet doświadczonym wykładowcom. Oto zestawienie projektów, które walczyły o wygraną:
|Projekt
|Imię i nazwisko uczestników
|Szkoła
|Autonomiczna stacja sieciocentrycznej komunikacji awaryjnej “off grid” w technologii lora – stacja ska
|Natalia Detmer, Jakub Pacholczyk, Jowita Detmer
|Technikum EIektroniczne nr 7 Bydgoszczy,
Vl Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
|Naddźwiękowa rakieta badawcza Zenit
|Sebastian Bogucki
|Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
|SafeView – AutoOpieka
|Paweł Szymański; Klaudia Sopyła; Miłosz Stempak
|Technikum nr 2 w Jarosławiu
|LIFT&GO Care
|Jakub Pyszniak, Igor Stachowicz, Adrian Zarosa
|Technikum nr 2 w Jarosławiu
|BinPilot-”Inteligenty kosz na odpady”
|Kacper Popko, Mateusz Dekarz, Karol Niedźwiedź
|II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
|Mapper – autonomiczny pojazd wyścigowy
|Wojciech Gołdyn, Marcel Rudnicki, Tomasz Peregrym
|Zespół Szkół w Chocianowie
|System phygital „Lokaltu”
|Polina Horodovikova; Kacper Majcher
|Technikum nr 2 w Jarosławiu
|A.R.M’S
|Leonard Piotrowski
|Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
|Technologia, która przywraca sprawność – inteligentny system mechatroniczny w zastosowaniach medycznych
|Szymon Klisko, Maciej Dubiel, Krzysztof Bechta
|Technikum nr 2 w Jarosławiu
|Art Therapy Bot – Kulturalny Asystent Terapeutyczny Seniora
|Kseniia Syrota, Wojciech Chorościan
|XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
|Inteligentnego systemu nawadniania roślin
|Justyna Kobylińska; Bartosz Kobyliński; Karolina Kobylińska
|III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
|Robot – HelpfulPudzio
|Oliwier Nawrocki
|Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
|ZWIADOWCA – zdalnie sterowany łazik do zadań terenowych
|Mateusz Bućko, Kacper Wojno, Łukasz Łojewski
|Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
|EKO Vector
|Gabriel Sapun, Remigiusz Dowgiert, Adam Laskowski
|Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
|Samo sortujący kosz na śmieci z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
|Franciszek Mitrosz, Michał Kozłowski, Julian Żuk
|Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Czekając na werdykt: Wyniki już niebawem!
Chociaż prezentacje dobiegły końca, uczestnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Komisja konkursowa rozpoczęła właśnie obrady, podczas których szczegółowo przeanalizuje każdą z 15 prac. Stawka jest ogromna – laureaci otrzymają indeks na studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego PB. Oficjalne ogłoszenie wyników i lista zwycięzców, którzy otrzymają indeksy, zostaną opublikowane do 24 kwietnia 2026 roku.
(pc)