Home Wiadomości Finałowe emocje w konkursie El Robo Mech za nami. Kto zdobędzie indeks na Politechnikę Białostocką?

Wiadomości

15 kwietnia, 2026

Finałowe emocje w konkursie El Robo Mech za nami. Kto zdobędzie indeks na Politechnikę Białostocką?

Czy 15 kwietnia okaże się najszczęśliwszym dniem w roku dla grupy zdolnych młodych konstruktorów? W murach Wydziału Mechanicznego właśnie wybrzmiały ostatnie prezentacje projektów, które mogą otworzyć ich twórcom drzwi do kariery inżynierskiej. Choć maszyny przestały już pracować, a ekrany prezentacji zgasły, napięcie wcale nie opadło – teraz losy uczestników leżą w rękach komisji konkursowej. XI edycja ogólnopolskiego konkursu El Robo Mech wkroczyła w decydującą fazę. Za nami finałowe pokazy 15 najlepszych projektów z całej Polski. Teraz pozostaje najważniejsze pytanie: do kogo trafią upragnione indeksy?

Zdjęcie 1 z 7

Prezentacje pełne pasji: Tak wyglądał finał na Wydziale Mechanicznym

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej od rana wrzało jak w ulu. Finaliści, którzy przyjechali do Białegostoku m.in. z Bydgoszczy, Jarosławia i Chocianowa, stanęli przed nie lada wyzwaniem. Każdy zespół miał za zadanie nie tylko zaprezentować działający model swojego urządzenia, ale też udowodnić komisji, że to właśnie ich rozwiązanie jest najbardziej nowatorskie.

Jury w składzie pod przewodnictwem dr. hab. inż. Kazimierza Dzierżka, prof. PB, oceniało nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim Samodzielność i wkład pracy, Innowacyjność i Umiejętność obrony projektu.

Przegląd finałowych projektów: Co zobaczyliśmy w tym roku?

Poziom tegorocznych prac był wyjątkowo wysoki, a rozpiętość tematyczna – od eksploracji nieba po ekologię – zaimponowała nawet doświadczonym wykładowcom. Oto zestawienie projektów, które walczyły o wygraną:

Projekt Imię i nazwisko uczestników Szkoła
Autonomiczna stacja sieciocentrycznej komunikacji awaryjnej “off grid” w technologii lora – stacja ska Natalia Detmer, Jakub Pacholczyk, Jowita Detmer Technikum EIektroniczne nr 7 Bydgoszczy,
Vl Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
Naddźwiękowa rakieta badawcza Zenit Sebastian Bogucki Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
SafeView – AutoOpieka Paweł Szymański; Klaudia Sopyła; Miłosz Stempak Technikum nr 2 w Jarosławiu
LIFT&GO Care Jakub Pyszniak, Igor Stachowicz, Adrian Zarosa Technikum nr 2 w Jarosławiu
BinPilot-”Inteligenty kosz na odpady” Kacper Popko, Mateusz Dekarz, Karol Niedźwiedź II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Mapper – autonomiczny pojazd wyścigowy Wojciech Gołdyn, Marcel Rudnicki, Tomasz Peregrym Zespół Szkół w Chocianowie
System phygital „Lokaltu” Polina Horodovikova; Kacper Majcher Technikum nr 2 w Jarosławiu
A.R.M’S Leonard Piotrowski Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
Technologia, która przywraca sprawność – inteligentny system mechatroniczny w zastosowaniach medycznych Szymon Klisko, Maciej Dubiel, Krzysztof Bechta Technikum nr 2 w Jarosławiu
Art Therapy Bot – Kulturalny Asystent Terapeutyczny Seniora Kseniia Syrota, Wojciech Chorościan XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Inteligentnego systemu nawadniania roślin Justyna Kobylińska; Bartosz Kobyliński; Karolina Kobylińska III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Robot – HelpfulPudzio Oliwier Nawrocki Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
ZWIADOWCA – zdalnie sterowany łazik do zadań terenowych Mateusz Bućko, Kacper Wojno, Łukasz Łojewski Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
EKO Vector Gabriel Sapun, Remigiusz Dowgiert, Adam Laskowski Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Samo sortujący kosz na śmieci z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Franciszek Mitrosz, Michał Kozłowski, Julian Żuk Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

 

Czekając na werdykt: Wyniki już niebawem!

Chociaż prezentacje dobiegły końca, uczestnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Komisja konkursowa rozpoczęła właśnie obrady, podczas których szczegółowo przeanalizuje każdą z 15 prac. Stawka jest ogromna – laureaci otrzymają indeks na studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego PB. Oficjalne ogłoszenie wyników i lista zwycięzców, którzy otrzymają indeksy, zostaną opublikowane do 24 kwietnia 2026 roku

(pc)

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.