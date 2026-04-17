17 kwietnia, 2026

Drony zmieniają świat. Posłuchaj rozmowy z prof. Wojciechem Walendziukiem

wojciech walendziuk prof. Wojciech Walendziuk fot. Paweł Cybulski
Technologia dronów to już nie przyszłość, a teraźniejszość – i właśnie o jej dynamicznym rozwoju możecie usłyszeć w naszej rozmowie z prof. Wojciechem Walendziukiem z Wydziału Elektrycznego PB, którą przeprowadziliśmy podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy. Na miejscu, przy stoisku Politechniki Białostockiej, ekspert opowiadał o możliwościach i wyzwaniach związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

W rozmowie z Pawłem Cybulskim ekspert podkreślał, że drony coraz śmielej wkraczają do różnych branż – od rolnictwa, przez logistykę, aż po zastosowania medyczne, takie jak transport organów do przeszczepów. Choć technologia autonomicznych lotów rozwija się bardzo szybko, wciąż wyzwaniem pozostają kwestie prawne i odpowiedzialność za ich działanie. Politechnika Białostocka aktywnie uczestniczy w tym wyścigu technologicznym, rozwijając m.in. systemy zasilania dronów oraz rozwiązania zwiększające ich odporność na zakłócenia. Naukowcy pracują także nad wykorzystaniem światłowodów i elementów sztucznej inteligencji, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć możliwości tych urządzeń.

Jak będzie wyglądała przyszłość dronów? Czy zastąpią tradycyjny transport i jakie zagrożenia się z nimi wiążą? O tym wszystkim możecie posłuchać w rozmowie z prof. Wojciechem Walendziukiem.

(pc)

