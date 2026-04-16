Ponad 500 naukowych wydarzeń i wielki finał na stadionie! Ruszyły zapisy na XXII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

16 kwietnia, 2026

fot. Paweł Jankowski PB fot. Paweł Jankowski PB

10 dni, 11 uczelni i setki otwartych laboratoriów, które na co dzień są dostępne wyłącznie naukowcom i studentom. W Politechnice Białostockiej zainaugurowano XXII edycje Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – największego święta wiedzy w północno-wschodniej Polsce. W tym artykule sprawdzimy, co przygotowali organizatorzy, dlaczego warto zapisać się na warsztaty już teraz i co czeka na Was podczas wielkiego finału na stadionie.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 kwietnia 2026 roku w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, oficjalnie ogłoszono program tegorocznego święta nauki. Politechnika Białostocka, pełniąc rolę koordynatora głównego, zaprosiła do współpracy 11 uczelni oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Tegorocznym hasłem przewodnim festiwalu stały się słowa Alberta Einsteina „Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości.”

– Chcemy zainspirować młodych ludzi, by zrozumieli, że rzeczywistość nie jest dana raz na zawsze. Ona jest placem budowy, na którym każde mądre pytanie staje się fundamentem pod rozwój nauki i techniki – podkreśla prof. Marek Krętowski, Prorektor ds. nauki PB

Wydarzenia festiwalowe odbędą się nie tylko w Białymstoku, ale także w Łomży, Suwałkach i Wilnie. Co najważniejsze – udział we wszystkich 500 wydarzeniach jest bezpłatny.

Ponad 500 atrakcji: Od wirusologii po sztuczną inteligencję

Program festiwalu to prawdziwa mozaika dziedzin. Każda z uczelni przygotowała coś unikalnego, co pozwoli uczestnikom „dotknąć” nauki w praktyce. Oto kilka najciekawszych punktów programu:

Medycyna w kosmosie i roboty: Politechnika Białostocka zaprasza na symulację operacji w kosmosie, pokazy wysokich napięć oraz wizytę w hali maszyn z bolidami Cerber Motorsport.

Laboratorium wirusów: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otworzy drzwi do miejsca pracy Alberta Sabina (patrona roku 2026) i pozwoli zajrzeć pod mikroskop, by sprawdzić skład naszych lunchboxów.

Sztuka i AI: Akademia Teatralna połączy sonety Mickiewicza z algorytmami sztucznej inteligencji, tworząc niezwykłe widowisko wizualne.

Ekonomia na wesoło: Wyższa Szkoła Ekonomiczna przygotowała edukacyjny Escape Room, w którym uczestnicy będą musieli współpracować, by „uratować uczelnię”.

Przyroda i prawo: Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na warsztaty o owadach, a Akademia Łomżyńska na… „lodowe laboratorium smaków” i symulację rozprawy cywilnej.

Kalendarz Festiwalowy – Zaplanuj swój tydzień z nauką

Festiwal potrwa od 8 do 17 maja 2026 roku. Aby ułatwić Wam nawigację po tej masie atrakcji, przygotowaliśmy skrócony harmonogram:

Data Główne lokalizacje i wydarzenia 8 maja (piątek) Uroczyste otwarcie – Aula Duża Wydziału Elektrycznego PB 9-10 maja Koncerty i recitale na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 11 maja Dzień z Politechniką Białostocką (blisko 100 wydarzeń!) oraz WSE 12 maja Uniwersytet w Białymstoku i WANS 13 maja Suwałki (PUZ), Wyższa Szkoła Medyczna 14 maja Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Akademia Łomżyńska 15 maja Akademia Podlaska, Akademia Teatralna, Epi-Centrum Nauki 17 maja (niedziela) Rodzinny Piknik Naukowy na stadionie Chorten Arena (10:00 – 16:00)

Wielki Finał: Rodzinny Piknik Naukowy na Chorten Arenie

Zwieńczeniem całego festiwalu będzie tradycyjny Piknik Naukowy, który odbędzie się 17 maja na stadionie miejskim. Na miejscu czekają na Was pokazy robotów i dronów, strefy zabaw edukacyjnych dla najmłodszych, występy zespołów muzycznych oraz stanowiska wszystkich podlaskich uczelni z widowiskowymi eksperymentami.

Zapisy na wybrane warsztaty i pokazy już ruszyły! Pełen kalendarz wszystkich atrakcji znajdziecie na podlaskifestiwal.pl

(pc)