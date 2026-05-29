29 maja, 2026

W nieTeatrze odbył się spektakl „Herbert. Prowadził za rękę światło”. Posłuchaj relacji

W minioną sobotę, 22 maja, w białostockim nieTeatrze zaprezentowano spektakl muzyczny „Herbert. Prowadził za rękę światło”. Przedstawienie powstało we współpracy z Teatrem Klasyki Polskiej, a za jego reżyserię odpowiadała Karolina Labahua.

Pokaz oparto na zbiorze esejów „Barbarzyńca w ogrodzie” oraz wybranych utworach poetyckich Zbigniewa Herberta. Na scenie wystąpili znani aktorzy: Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski. Towarzyszyli im wokalistka Natalia Jankiewicz oraz muzycy Marta Maślanka i Mariusz Jeka.

Przeszło 60-minutowy pokaz stanowił literacką podróż przez świat europejskiej kultury, sztuki i wartości. Jednocześnie stworzył szansę do refleksji nad pojęciami wolności, a także miejsca i znaczenia człowieka we współczesnym świecie.

Podsumowanie spektaklu muzycznego przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O wydarzeniu rozmawialiśmy z współtwórcami Teatru Klasyki Polskiej – Jarosławem Gajewskim i Dariuszem Kowalskim oraz Andrzejem Mastalerzem – aktorem i reżyserem. Posłuchajcie!

 

Relację przygotował Kamil Piłaszewicz.

