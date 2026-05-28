Białostoczanka wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Posłuchaj rozmowy z Julią Zelkowską
28 maja, 2026
Julia Zelkowska fot. Paweł Cybulski
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę 100 najzdolniejszych polskich naukowców przed 30. rokiem życia w ramach programu START. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr Anna Krzyżewska oraz doktorantka Julia Zelkowska. Program START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla młodych badaczy, obejmujący wszystkie dziedziny nauki. W tegorocznej, 34. edycji konkursu wyróżniono osoby, które już na początku kariery naukowej mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami badawczymi.
Do studia radia Akadera zaprosiliśmy Julie Zelkowską z z Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej badania koncentrują się na wykorzystaniu metabolomiki i lipidomiki w diagnostyce chorób nowotworowych oraz poszukiwaniu nowych biomarkerów. Doktorantka realizuje m.in. projekt „ECLECTIC” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 24, a także uczestniczy w międzynarodowym projekcie „ProgerOmics” w programie Horyzont 2020. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zastosowaniu lipidomiki w badaniach nad rakiem płuca.
Posłuchaj rozmowy z Julią Zelkowską, w której opowiada m.in. o swojej pracy badawczej, współpracy międzynarodowej oraz planach na przyszłość:
