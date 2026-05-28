„Funduszowy Maj” na Politechnice Białostockiej – nauka, technologia i innowacje w jednym miejscu

Politechnika Białostocka zaprasza dziś (28 maja 2026 r.) w godzinach 10:00–13:00 na „Funduszowy Maj” – przestrzeń spotkania nauki, technologii i inspiracji, przygotowaną pod hasłem „Poczuj naukę!”. Kampus uczelni stanie się miejscem prezentacji rozwiązań, które pokazują, jak fundusze unijne, w tym środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realnie wpływają na rozwój innowacji.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć, w jaki sposób nauka przekłada się na codzienne życie – od zaawansowanych technologii przemysłowych, przez rozwiązania dla rolnictwa 4.0, aż po ekologiczne innowacje wykorzystywane w budownictwie i medycynie.

Dla dzieci i młodzieży przygotowano aktywności popularyzujące naukę poprzez zabawę. W programie znalazły się m.in. warsztaty, prezentacje nowoczesnej biblioteki oraz pokazy robotów i bolidu wyścigowego stworzonego przez studentów Politechnika Białostocka.

Osoby planujące studia mogą zajrzeć do laboratoriów uczelni, które na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających. To okazja, by poznać kierunki przyszłości, takie jak mechatronika czy ekoenergetyka, oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca w środowisku akademickim i badawczym.

Przedstawiciele biznesu i sektora rolniczego otrzymają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami z zakresu Agro-AI – obejmującymi m.in. inteligentne systemy monitorowania maszyn, nowoczesne technologie zbioru oraz narzędzia wspierające rozwój rolnictwa precyzyjnego.

W programie znalazły się także prezentacje ekoinnowacji – od materiałów budowlanych wytwarzanych z łusek, przez recykling elementów turbin wiatrowych, po nowoczesne rozwiązania medyczne inspirowane mikrostrukturami naturalnymi.

Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z ofertą 19 bezpłatnych kursów e-learningowych MOOC, które pozwalają rozwijać kompetencje zawodowe w trybie online.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Funduszowy Maj PB