Home
Wiadomości
Studenci PB ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne po angielsku. Mock Job Interview w Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Wiadomości
27 maja, 2026
Studenci PB ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne po angielsku. Mock Job Interview w Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Warsztaty z mgr. Urszulą Sochoń-Okruszko
fot. Paweł Cybulski
Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku? Studenci Politechniki Białostockiej mogli sprawdzić to w praktyce podczas 5. edycji Mock Job Interview, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Wydarzenie połączyło warsztaty językowe, konsultacje CV oraz symulacje rozmów rekrutacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli firm.
Uczestnicy ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim z rekruterami z firm Adampol, Tide Software, LBPro oraz Czochańscy Pracownia Architektury. Dzięki temu mogli poczuć atmosferę prawdziwej rekrutacji i sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne w międzynarodowym środowisku pracy.
W programie znalazły się także praktyczne warsztaty dotyczące autoprezentacji, budowania pewności siebie, przygotowania odpowiedzi metodą STAR czy tworzenia profesjonalnego CV. Studenci mogli dowiedzieć się również, jakie kompetencje są dziś poszukiwane na europejskim rynku pracy oraz jak rozwijać swoje pasje i zainteresowania w kierunku kariery zawodowej.
Organizatorami wydarzenia były Studium Języków Obcych oraz Biuro Karier Politechniki Białostockiej. Mock Job Interview skierowano do studentów, doktorantów i absolwentów uczelni, którzy planują rozwijać swoją karierę w międzynarodowym środowisku.
Posłuchaj naszej relacji z Mock Job Interview 2026:
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.