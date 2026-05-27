Studenci PB ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne po angielsku. Mock Job Interview w Centrum Nowoczesnego Kształcenia

Uczestnicy ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim z rekruterami z firm Adampol, Tide Software, LBPro oraz Czochańscy Pracownia Architektury. Dzięki temu mogli poczuć atmosferę prawdziwej rekrutacji i sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne w międzynarodowym środowisku pracy.

W programie znalazły się także praktyczne warsztaty dotyczące autoprezentacji, budowania pewności siebie, przygotowania odpowiedzi metodą STAR czy tworzenia profesjonalnego CV. Studenci mogli dowiedzieć się również, jakie kompetencje są dziś poszukiwane na europejskim rynku pracy oraz jak rozwijać swoje pasje i zainteresowania w kierunku kariery zawodowej.

Organizatorami wydarzenia były Studium Języków Obcych oraz Biuro Karier Politechniki Białostockiej. Mock Job Interview skierowano do studentów, doktorantów i absolwentów uczelni, którzy planują rozwijać swoją karierę w międzynarodowym środowisku.

Posłuchaj naszej relacji z Mock Job Interview 2026:

