Politechnika Białostocka i samorząd województwa łączą siły dla inteligentnych obszarów wiejskich

26 maja, 2026

Politechnika Białostocka wspólnie z Województwem Podlaskim, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz realizuje projekt RuralStrat – przedsięwzięcie, które ma wyznaczyć kierunki rozwoju koncepcji inteligentnej wsi w Polsce. Projekt został wybrany do realizacji w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Gospostrateg i ma pomóc w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla obszarów wiejskich.

Liderem konsorcjum jest Województwo Podlaskie, a partnerem merytorycznym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W projekt zaangażowana jest również Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Innowacji i Technologii.

Podczas inauguracji projektu marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślał, że RuralStrat wpisuje się w ideę „prawa do pozostania”, czyli tworzenia takich warunków życia na terenach wiejskich, by mieszkańcy nie byli zmuszeni do wyjazdu z powodu braku dostępu do usług, pracy czy edukacji.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zaznaczał, że idea Smart Village jeszcze kilka lat temu wydawała się odległą wizją, a dziś staje się rzeczywistością. Jak mówił, nowoczesne technologie mają ułatwiać codzienne życie mieszkańców wsi i wspierać rozwój obszarów wiejskich.

Ważną rolę w projekcie odgrywa Politechnika Białostocka. Rektor uczelni Marta Kosior-Kazberuk podkreślała, że RuralStrat ma stworzyć systemowe podejście do rozwoju inteligentnych wsi, łączące aspekty technologiczne, środowiskowe i społeczne. Dodała również, że w projekt zaangażowano specjalistów z wielu dziedzin reprezentujących wszystkie wydziały uczelni.

Autorem koncepcji projektu jest Joanicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, który kieruje częścią badawczo-rozwojową przedsięwzięcia. Jak podkreślał podczas konferencji, projekt ma nie tylko wymiar naukowy, ale przede wszystkim praktyczny – jego efekty mają odpowiadać na realne potrzeby terenów wiejskich.

RuralStrat zakłada m.in. analizę istniejących modeli Smart Village, opracowanie narzędzi wspierających rozwój inteligentnych wsi oraz przygotowanie strategii, które będzie można wdrażać zarówno regionalnie, jak i w całym kraju. W projekt zaangażowanych jest około 80 naukowców i ekspertów.

Partnerzy przedsięwzięcia liczą, że pierwsze efekty projektu pojawią się jeszcze przed jego zakończeniem, planowanym na 2029 rok.

(pc)