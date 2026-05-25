20-lecie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Posłuchaj rozmowy o jubileuszu

Biblioteki od dawna przestały być wyłącznie miejscami wypożyczania książek. Dziś są przestrzenią spotkań, edukacji, wymiany doświadczeń i nowoczesnych technologii. O tym, jak bardzo zmieniło się bibliotekarstwo w ostatnich dwóch dekadach, przypomina jubileusz 20-lecia Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Uroczyste obchody odbędą się 27 maja w Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia .

O Podlaskim Forum Bibliotekarzy rozmawialiśmy z Markiem Kochanowskim i Hanną Kościuch:

Podlaskie Forum Bibliotekarzy powstało jako inicjatywa integrująca środowisko bibliotekarskie regionu. Przez 20 lat działalności zorganizowano już 113 spotkań i wykładów poświęconych zarówno nowoczesnym technologiom, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, jak również kulturze, edukacji czy historii książki.

– Forum od początku miało być miejscem otwartej dyskusji dla bibliotekarzy z całego regionu. Nie tylko bibliotek akademickich, ale również publicznych i szkolnych. Dzięki temu udało się stworzyć środowisko współpracy i wymiany doświadczeń – podkreślał w rozmowie prof. Marek Kochanowski

O przemianach współczesnych bibliotek mówiła także Hanna Kościuch. Zwracała uwagę na dynamiczną cyfryzację zbiorów, rozwój elektronicznych baz danych oraz zmieniające się potrzeby użytkowników. Biblioteki coraz częściej pełnią dziś rolę instytucji kulturotwórczych i edukacyjnych, pomagając odbiorcom odnaleźć się w świecie nadmiaru informacji i nowych technologii.

Program jubileuszu obejmie prezentacje bibliotek współtworzących forum, koncert kwartetu fletowego oraz debatę pod hasłem „Mit czy realna zmiana? Między tradycją a redefinicją”, którą poprowadzi Dorota Sokołowska. Dyskusja będzie dotyczyła zarówno historii bibliotekarstwa, jak i jego przyszłości.

Organizatorzy podkreślają, że biblioteki muszą dziś odpowiadać na wyzwania związane m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, cyfryzacją i zmieniającymi się sposobami korzystania z wiedzy i kultury.

Partnerem Strategicznym Jubileuszu 20-lecia Podlaskiego Forum Bibliotekarzy jest Województwo Podlaskie.

(pc)