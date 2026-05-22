Mock Job Interview 2026 – posłuchaj rozmowy z Joanną Nazarko

22 maja, 2026

Rozmowa kwalifikacyjna, szczególnie prowadzona w języku angielskim, dla wielu studentów i absolwentów jest jednym z najbardziej stresujących momentów na początku kariery zawodowej. Politechnika Białostocka od lat pomaga w przełamaniu tych barier, organizując projekt Mock Job Interview, który daje możliwość sprawdzenia się w warunkach zbliżonych do realnej rekrutacji. 26 maja 2026 r. odbędzie się piąta edycja akcji, podczas której uczestnicy wezmą udział w warsztatach przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych oraz w symulowanych rozmowach z rekruterami z firm działających na rynku. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

O tym, jak wygląda Mock Job Interview i dlaczego warto wziąć w nim udział, opowiada Joanna Nazarko ze Studium Języków Obcych Politechnika Białostocka:

W rozmowie Joanna podkreśla, że Mock Job składa się z dwóch głównych części – warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktycznych symulacji rozmów kwalifikacyjnych z udziałem prawdziwych rekruterów. Jak zaznacza, to właśnie ten drugi element jest dla uczestników największym wyzwaniem, ale jednocześnie najcenniejszym doświadczeniem.

– Studenci mogą sprawdzić, jak wygląda rozmowa rekrutacyjna w praktyce, jakie pytania padają i nad czym jeszcze muszą popracować – podkreśla Joanna Nazarko.

Podczas Mock Job Interview uczestnicy pracują również nad kompetencjami przyszłości, autoprezentacją, przygotowaniem CV oraz budowaniem pewności siebie. Organizatorzy zwracają uwagę, że mimo rozwoju narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, kompetencje językowe i umiejętność swobodnej komunikacji wciąż pozostają kluczowe na rynku pracy.

W poprzednich edycjach wydarzenia zdarzało się, że uczestnicy otrzymywali pierwsze oferty pracy już w trakcie symulowanych rozmów rekrutacyjnych, co pokazuje praktyczny wymiar projektu.

Mock Job Interview 2026 odbędzie się 26 maja w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Udział jest bezpłatny, a formularz rejestracyjny znajdziesz TUTAJ.

(pc)