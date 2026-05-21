Onkoporadnik wsparty przez AI, ale zweryfikowany przez ekspertów. Posłuchaj rozmowy z Anną Puścion-Jakubik

Poradnik powstał w odpowiedzi na realne potrzeby pacjentów i ich opiekunów. Zawarte w nim treści bazują na ankietach przeprowadzonych wśród różnych grup – pacjentów onkologicznych, farmaceutów oraz studentów farmacji. Dzięki temu publikacja odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Dużą część poradnika poświęcono żywieniu, które – jak podkreślają autorzy – jest istotnym elementem wspierającym leczenie onkologiczne, choć nie zastępuje terapii.

– Pacjenci często są niedożywieni, co wpływa na ich siły i zdolność do walki z chorobą. Dlatego żywienie jest nieodłącznym elementem terapii – wyjaśnia Puścion-Jakubik.

Autorzy zwracają również uwagę na rolę wsparcia psychologicznego i społecznego w procesie leczenia oraz konieczność korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji. Poradnik wskazuje m.in. wiarygodne strony i instytucje, takie jak Polska Liga Walki z Rakiem.

Sztuczna inteligencja w projekcie została wykorzystana przede wszystkim do upraszczania języka i porządkowania treści. Jednocześnie eksperci podkreślają, że AI nie zastąpi specjalistów.

– Narzędzia mogą wspierać pracę lekarzy i farmaceutów, ale nie zastąpią kontaktu z pacjentem ani procesu diagnozy – zaznacza współautorka projektu.

Onkoporadnik „Onko Farmaceuta" jest dostępny bezpłatnie w wersji papierowej oraz cyfrowej.

