Home Wiadomości Onkoporadnik wsparty przez AI, ale zweryfikowany przez ekspertów. Posłuchaj rozmowy z Anną Puścion-Jakubik

Wiadomości

21 maja, 2026

Onkoporadnik wsparty przez AI, ale zweryfikowany przez ekspertów. Posłuchaj rozmowy z Anną Puścion-Jakubik

Anna Puścion-Jakubik fot. Paweł Cybulski

Jak odpowiadać na najtrudniejsze pytania pacjentów onkologicznych i jednocześnie korzystać z możliwości sztucznej inteligencji? Odpowiedzią na to wyzwanie jest onkoporadnik „Onko Farmaceuta. Pacjent pyta: AI odpowiada”, przygotowany przez zespół z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. O projekcie w Radiu Akadera opowiadała doktor habilitowana Anna Puścion-Jakubik, farmaceutka i bromatolog, współautorka poradnika. Jak podkreśla, choć AI odegrała istotną rolę w tworzeniu materiału, to kluczowa była wiedza ekspercka.

 

Posłuchaj rozmowy z dr hab. Anną Puścion-Jakubik współtwórczynią poradnika:

Poradnik powstał w odpowiedzi na realne potrzeby pacjentów i ich opiekunów. Zawarte w nim treści bazują na ankietach przeprowadzonych wśród różnych grup – pacjentów onkologicznych, farmaceutów oraz studentów farmacji. Dzięki temu publikacja odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Dużą część poradnika poświęcono żywieniu, które – jak podkreślają autorzy – jest istotnym elementem wspierającym leczenie onkologiczne, choć nie zastępuje terapii.

– Pacjenci często są niedożywieni, co wpływa na ich siły i zdolność do walki z chorobą. Dlatego żywienie jest nieodłącznym elementem terapii – wyjaśnia Puścion-Jakubik.

Autorzy zwracają również uwagę na rolę wsparcia psychologicznego i społecznego w procesie leczenia oraz konieczność korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji. Poradnik wskazuje m.in. wiarygodne strony i instytucje, takie jak Polska Liga Walki z Rakiem.

Sztuczna inteligencja w projekcie została wykorzystana przede wszystkim do upraszczania języka i porządkowania treści. Jednocześnie eksperci podkreślają, że AI nie zastąpi specjalistów.

– Narzędzia mogą wspierać pracę lekarzy i farmaceutów, ale nie zastąpią kontaktu z pacjentem ani procesu diagnozy – zaznacza współautorka projektu.

Onkoporadnik „Onko Farmaceuta” jest dostępny bezpłatnie w wersji papierowej oraz cyfrowej. Pobierz go TUTAJ

(pc)

 
Najnowsze wiadomości
VI Dzień Logistyki na Politec ... więcej
W Białymstoku odbyła się le ... więcej
Onkoporadnik wsparty przez AI, ... więcej
LIMACON 2026 w Politechnice Bi ... więcej
dariusz szpica
Inteligentne śruby z Politech ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.