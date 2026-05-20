Up To Date Festival 2026 zmienia lokalizację. Główna część wydarzenia odbędzie się przy Chorten Arenie

20 maja, 2026

kolejka na festiwal up to date na stadionie źródło: uptodatefestival
Organizatorzy Up To Date Festival 2026 poinformowali o zmianie lokalizacji głównej, weekendowej części wydarzenia. Festiwal odbędzie się zgodnie z planem w dniach 28–30 maja, jednak koncerty zaplanowane pierwotnie w Parku Lubomirskich zostaną przeniesione na parkingi przy Chorten Arenie w Białymstoku. Jak podkreślają organizatorzy, decyzja została podjęta mimo uzyskania wszystkich wymaganych zgód administracyjnych.

 

Powodem zmiany są kwestie związane z ochroną środowiska i obecnością chronionych gatunków ptaków w Parku Lubomirskich. Organizatorzy zaznaczają, że choć wydarzenie mogło odbyć się w pierwotnej lokalizacji, nie chcieli realizować festiwalu kosztem lokalnego ekosystemu.

– Nie chcemy budować kultury kosztem środowiska, które współtworzy charakter tego miejsca – podkreśla Jędrzej Dondziło, dyrektor programowy festiwalu.

Up To Date Festival od lat łączy muzykę elektroniczną z działaniami społecznymi i proekologicznymi. Ważnym elementem wydarzenia pozostaje także projekt „Don’t Worry Be Yourself”, promujący rozmowę o zdrowiu psychicznym oraz działania międzypokoleniowe, w tym rozwijany program 50+ i 60+.

Nowa lokalizacja nie jest przypadkowa — Chorten Arena była już gospodarzem kilku wcześniejszych edycji festiwalu. Organizatorzy podkreślają, że przeniesienie całej infrastruktury na dwa tygodnie przed wydarzeniem wymagało ogromnej reorganizacji logistycznej, technicznej i produkcyjnej.

Line-up pozostaje bez zmian. W Białymstoku wystąpi ponad 50 artystów z Polski i zagranicy, m.in. Steffi, Skee Mask, Objekt, Mike Parker, Malibu, Verraco, Aleksandra Słyż czy Marco Shuttle. Integralną częścią programu pozostają również Centralne Salony Ambientu oraz wydarzenia „INTO THE FOMO_” w Galerii Arsenał Elektrownia.

Organizatorzy informują także, że wyprzedane zostały już Karnety Full, Karnety Białostockie oraz Centralne Salony Ambientu. W sprzedaży pozostały bilety na wydarzenia stadionowe oraz część otwierającą festiwal.

Tegoroczna edycja Up To Date Festival odbędzie się w dniach 28–30 maja 2026 roku w Białymstoku. Festiwal od 17 lat współtworzy lokalną scenę muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, pozostając jednym z najważniejszych niezależnych wydarzeń tego typu w Polsce.

(pc)
 
 
