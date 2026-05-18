Tłumy, muzyka i studencka energia. Tak bawiliście się podczas Juwenaliów 2026 w Białymstoku!

Dziesiątki tysięcy uczestników, koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej i wyjątkowa atmosfera – tak mieszkańcy Białegostoku i studenci z całego regionu świętowali Juwenalia 2026. Kampus Politechniki Białostockiej po raz kolejny zorganizował największy muzyczny festiwal w naszym województwie.

Tegoroczne juwenalia rozpoczęły się tradycyjną paradą studentów, która przeszła ulicami miasta. Kolorowe przebrania, muzyka i świetne humory uczestników przyciągały uwagę mieszkańców, a symboliczne przekazanie kluczy do miasta oficjalnie oddało Białystok w ręce studentów.

Największe emocje towarzyszyły jednak koncertom. Na scenie głównej wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Lady Pank, Dżem oraz Kacperczyk. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także scena rapowa, gdzie publiczność bawiła się przy koncertach Pezet, Malik Montana czy White 2115.

Nie zabrakło również tanecznych brzmień w Namiocie Neon, stref relaksu oraz licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Przez dwa dni kampus tętnił życiem niemal do rana.

