Studenci przejęli Białystok. Juwenaliowa parada otworzyła wielkie święto żaków

16 maja, 2026

fot. Paweł Cybulski

Kolorowe stroje, głośna muzyka, transparenty i roztańczeni studenci – tak rozpoczęły się tegoroczne Juwenalia w Białymstoku. Tradycyjna parada studencka przeszła ulicami miasta, oficjalnie inaugurując największe święto społeczności akademickiej w regionie.

Zdjęcie 1 z 22

Uczestnicy zgromadzili się po południu na Placu NZS, skąd wspólnie ruszyli w kierunku kampusu Politechniki Białostockiej. Barwny korowód przyciągał uwagę mieszkańców kreatywnymi przebraniami, oprawą muzyczną i energią studentów, którzy na kilka dni symbolicznie przejęli władzę w mieście.

Jeszcze przed rozpoczęciem przemarszu odbyło się tradycyjne przekazanie studentom kluczy do miasta. Ten symboliczny gest oficjalnie otworzył juwenaliowe świętowanie i zapoczątkował weekend pełen koncertów, spotkań i wspólnej zabawy.

Parada od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów białostockich juwenaliów i co roku gromadzi setki uczestników z uczelni z całego regionu. Po zakończeniu przemarszu studenci przenieśli się na teren kampusu, gdzie rozpoczęła się koncertowa część wydarzenia.

Przed uczestnikami jeszcze drugi dzień juwenaliowych atrakcji. Dzisiaj, 16 maja, na scenie głównej wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Dżem oraz Lady Pank. Na scenie rapowej pojawią się m.in. Pezet, Malik Montana, Kaz Bałagane i White 2115.

(pc)