15 maja, 2026

O kulisach pracy kontrwywiadu. Spotkanie autorskie dr Anny Grabowskiej-Siwiec w Bibliotece Uniwersyteckiej

W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie z dr Anną Grabowską-Siwiec – emerytowaną major kontrwywiadu ABW, doktor nauk politycznych oraz wykładowczynią Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie zorganizowano w ramach XXII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Okazją do spotkania była książka „Informacja kontrwywiadu. Efekt działań analityczno-informacyjnych polskich służb kontrwywiadowczych”, poświęcona funkcjonowaniu służb specjalnych oraz znaczeniu informacji i procesów analitycznych w systemie bezpieczeństwa państwa.

 

Rozmowę z autorką poprowadzili dr Marek Mieńkowski oraz Noemi Malska. Spotkanie było okazją do poznania kulis pracy kontrwywiadu, a także wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących współczesnych zagrożeń oraz roli analizy informacji w działaniach służb specjalnych.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o pracy polskich służb kontrwywiadowczych oraz o tym, jak wygląda proces pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Organizatorami wydarzenia były Biblioteka Uniwersytecka, Wydział Stosunków Międzynarodowych UwB oraz Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Wsparcie techniczne zapewniło Uniwersyteckie Centrum Kultury i Nauki.

Spotkanie zgromadziło studentów, pracowników uczelni oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i działalnością służb specjalnych.

(pc)

 

