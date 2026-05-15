Home
Wiadomości
O kulisach pracy kontrwywiadu. Spotkanie autorskie dr Anny Grabowskiej-Siwiec w Bibliotece Uniwersyteckiej
Wiadomości
15 maja, 2026
O kulisach pracy kontrwywiadu. Spotkanie autorskie dr Anny Grabowskiej-Siwiec w Bibliotece Uniwersyteckiej
fot. Paweł Cybulski
W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie z dr Anną Grabowską-Siwiec – emerytowaną major kontrwywiadu ABW, doktor nauk politycznych oraz wykładowczynią Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie zorganizowano w ramach XXII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Okazją do spotkania była książka „Informacja kontrwywiadu. Efekt działań analityczno-informacyjnych polskich służb kontrwywiadowczych”, poświęcona funkcjonowaniu służb specjalnych oraz znaczeniu informacji i procesów analitycznych w systemie bezpieczeństwa państwa.
Rozmowę z autorką poprowadzili dr Marek Mieńkowski oraz Noemi Malska. Spotkanie było okazją do poznania kulis pracy kontrwywiadu, a także wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących współczesnych zagrożeń oraz roli analizy informacji w działaniach służb specjalnych.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o pracy polskich służb kontrwywiadowczych oraz o tym, jak wygląda proces pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
Organizatorami wydarzenia były Biblioteka Uniwersytecka, Wydział Stosunków Międzynarodowych UwB oraz Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Wsparcie techniczne zapewniło Uniwersyteckie Centrum Kultury i Nauki.
Spotkanie zgromadziło studentów, pracowników uczelni oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i działalnością służb specjalnych.
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.