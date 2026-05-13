Rock na Bagnie XVI odsłania pełny rozkład jazdy. Punkowe legendy wracają do Goniądza

13 maja, 2026

Dwa dni koncertów, międzynarodowe gwiazdy punk rocka, scena alternatywna w centrum miasta, kino, konferencja naukowa i lokalne podlaskie smaki – tak zapowiada się szesnasta edycja festiwalu Rock na Bagnie XVI. W dniach 3-4 lipca 2026 roku Goniądz ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie niezależnej muzyki w Polsce.

Organizatorzy właśnie opublikowali szczegółowy harmonogram sceny głównej. Tegoroczny line-up łączy klasykę światowego punk rocka z mocną reprezentacją polskiej sceny alternatywnej.

Piątek pod znakiem legend

Festiwal wystartuje 3 lipca już o godz. 14:00 koncertem zespołu Wylew. Na scenie pojawią się także m.in. Spittle, Ska Petarda, Strajk, Zenek Grabowski i Hurt.

Wieczorem atmosfera zdecydowanie zgęstnieje. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie jubileuszowy koncert Maleo z okazji 40-lecia działalności scenicznej. Chwilę później publiczność zobaczy prawdziwą ikonę brytyjskiego punk rocka – Hugh Cornwella, założyciela i byłego lidera The Stranglers.

Piątkową noc zamkną koncerty Buzzcocks oraz One Million Bulgarians z wyjątkowym setem poświęconym programowi FMR Jarocin ’86.

Sobota: od hardcore’u po punkowe hymny

Drugi dzień festiwalu otworzą Chryja, Supergrupa 81 i Fight You Fear. W dalszej części dnia publiczność usłyszy m.in. Kooperację, Stację B i Świat Czarownic.

Wieczorem na scenie pojawi się amerykański Zeke oraz australijski The Cloverhearts. Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów będzie występ legendy polskiego punk-rocka, czyli Dezertera.

Kulminacją sobotniej nocy będzie koncert brytyjskich weteranów punk rocka Toy Dolls. Festiwal zamknie występ TZN Xenna.

Festiwal wychodzi w miasto

Rock na Bagnie od lat udowadnia, że nie jest wyłącznie wydarzeniem koncertowym. Już od 2 lipca w centrum Goniądza działać będzie mała scena „Rock na Bagnie na styku kultur”. Wystąpią tam m.in. OMELAS, S.O.R., Szara Masa, Echo DNA czy Punk 997.

Tuż obok sceny zaplanowano jarmark lokalnych podlaskich produktów i smakołyków, który od lat przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale również miłośników regionalnej kuchni.

Przeddzień festiwalu wypełni także „Noc na Bagnie” organizowana przez Radio Bunt. Po audycji „Zgrzyt na Żywo” Piotra „Pietii” Wierzbickiego zagrają Śmiejące się Lwy oraz Alex Donsky.

Punk rock spotyka naukę

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów festiwalu pozostaje konferencja „Festiwalowe historie Polski” – jedyne tego typu wydarzenie naukowe organizowane podczas rockowego festiwalu w Polsce.

W tym roku do Goniądza przyjadą naukowcy zaproszeni przez prof. Waldemara Kuligowskiego, ale nie zabraknie też gości związanych z historią polskiej sceny alternatywnej. Wśród nich znajdą się m.in. Zbigniew Krzywański, Maciej Góralski oraz Piotr Zajdel z zespołu Cold War.

Kino, książki i strefa dla rodzin

Organizatorzy przygotowali również projekcje filmowe, w tym pokaz dokumentu „Muzyka z Bagien”, opowiadającego historię festiwalu. Zaplanowano także spotkanie z Darkiem „Para Wino” Paraszczukiem wokół jego biografii „Pijany i Prawdziwy”.

Na uczestników czekać będą również działania społeczne i edukacyjne – m.in. strefa wsparcia psychicznego grupy Pomocowna oraz przestrzeń dla dzieci.

Goniądz znów stanie się stolicą niezależnej sceny

Tegoroczna edycja Rock na Bagnie pokazuje, że festiwal od dawna wyrósł poza ramy lokalnej imprezy muzycznej. To wydarzenie, które łączy pokolenia fanów punk rocka, niezależnej kultury i alternatywnego stylu życia, a przy okazji skutecznie promuje Podlasie na muzycznej mapie Polski.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy wsparciu Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Poniżej publikujemy szczegółowy line-up:

3 lipca 14.00-14.30 WYLEW 14.30 – 14.35 Przywitanie 14.40-15.20 SPITTLE 15.20-16.00 SKA PETARDA 16.00-16.55 STRAJK 17.00-18.00 ZENEK GRABOWSKI 18.00-19.15 HURT 19.15-19.30 Przerwa techniczna 19.30-20.50 MALEO gra koncert z okazji 40 lat działalności scenicznej 20.50-22.20 HUGH CORNWELL – założyciel, wokalista i gitarzysta zespołu THE STRANGLERS, UK) 22.25-23.45 BUZZCOCKS (UK) 23.45-00.45 ONE MILLION BULGARIANS + set zespołu RED STAR z programem z FMR Jarocin’86 4 lipca 14.00-14.30 CHRYJA 14.30-15.10 SUPERGRUPA 81 15.10-15.50 FIGHT YOU FEAR 15.55-16.35 KOOPERACJA 16.35-17.35 STACJA B 17.35-18.35 ZEKE (USA) 18.35-19.25 ŚWIAT CZAROWNIC 19.30-20.30 THE CLOVERHEARTS (Australia) 20.30-22.00 DEZERTER 22.00-22.15 Przerwa techniczna 22.15-23.45 TOY DOLLS (UK) 23.50-00.50 TZN XENNA

(kk)