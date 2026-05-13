Rock na Bagnie XVI odsłania pełny rozkład jazdy. Punkowe legendy wracają do Goniądza

Dwa dni koncertów, międzynarodowe gwiazdy punk rocka, scena alternatywna w centrum miasta, kino, konferencja naukowa i lokalne podlaskie smaki – tak zapowiada się szesnasta edycja festiwalu Rock na Bagnie XVI. W dniach 3-4 lipca 2026 roku Goniądz ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie niezależnej muzyki w Polsce.
Organizatorzy właśnie opublikowali szczegółowy harmonogram sceny głównej. Tegoroczny line-up łączy klasykę światowego punk rocka z mocną reprezentacją polskiej sceny alternatywnej.
Piątek pod znakiem legend
Festiwal wystartuje 3 lipca już o godz. 14:00 koncertem zespołu Wylew. Na scenie pojawią się także m.in. Spittle, Ska Petarda, Strajk, Zenek Grabowski i Hurt.
Wieczorem atmosfera zdecydowanie zgęstnieje. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie jubileuszowy koncert Maleo z okazji 40-lecia działalności scenicznej. Chwilę później publiczność zobaczy prawdziwą ikonę brytyjskiego punk rocka – Hugh Cornwella, założyciela i byłego lidera The Stranglers.
Piątkową noc zamkną koncerty Buzzcocks oraz One Million Bulgarians z wyjątkowym setem poświęconym programowi FMR Jarocin ’86.
Sobota: od hardcore’u po punkowe hymny
Drugi dzień festiwalu otworzą Chryja, Supergrupa 81 i Fight You Fear. W dalszej części dnia publiczność usłyszy m.in. Kooperację, Stację B i Świat Czarownic.
Wieczorem na scenie pojawi się amerykański Zeke oraz australijski The Cloverhearts. Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów będzie występ legendy polskiego punk-rocka, czyli Dezertera.
Kulminacją sobotniej nocy będzie koncert brytyjskich weteranów punk rocka Toy Dolls. Festiwal zamknie występ TZN Xenna.
Festiwal wychodzi w miasto
Rock na Bagnie od lat udowadnia, że nie jest wyłącznie wydarzeniem koncertowym. Już od 2 lipca w centrum Goniądza działać będzie mała scena „Rock na Bagnie na styku kultur”. Wystąpią tam m.in. OMELAS, S.O.R., Szara Masa, Echo DNA czy Punk 997.
Tuż obok sceny zaplanowano jarmark lokalnych podlaskich produktów i smakołyków, który od lat przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale również miłośników regionalnej kuchni.
Przeddzień festiwalu wypełni także „Noc na Bagnie” organizowana przez Radio Bunt. Po audycji „Zgrzyt na Żywo” Piotra „Pietii” Wierzbickiego zagrają Śmiejące się Lwy oraz Alex Donsky.
Punk rock spotyka naukę
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów festiwalu pozostaje konferencja „Festiwalowe historie Polski” – jedyne tego typu wydarzenie naukowe organizowane podczas rockowego festiwalu w Polsce.
W tym roku do Goniądza przyjadą naukowcy zaproszeni przez prof. Waldemara Kuligowskiego, ale nie zabraknie też gości związanych z historią polskiej sceny alternatywnej. Wśród nich znajdą się m.in. Zbigniew Krzywański, Maciej Góralski oraz Piotr Zajdel z zespołu Cold War.
Kino, książki i strefa dla rodzin
Organizatorzy przygotowali również projekcje filmowe, w tym pokaz dokumentu „Muzyka z Bagien”, opowiadającego historię festiwalu. Zaplanowano także spotkanie z Darkiem „Para Wino” Paraszczukiem wokół jego biografii „Pijany i Prawdziwy”.
Na uczestników czekać będą również działania społeczne i edukacyjne – m.in. strefa wsparcia psychicznego grupy Pomocowna oraz przestrzeń dla dzieci.
Goniądz znów stanie się stolicą niezależnej sceny
Tegoroczna edycja Rock na Bagnie pokazuje, że festiwal od dawna wyrósł poza ramy lokalnej imprezy muzycznej. To wydarzenie, które łączy pokolenia fanów punk rocka, niezależnej kultury i alternatywnego stylu życia, a przy okazji skutecznie promuje Podlasie na muzycznej mapie Polski.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy wsparciu Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Poniżej publikujemy szczegółowy line-up:
|3 lipca
|14.00-14.30
|WYLEW
|14.30 – 14.35
|Przywitanie
|14.40-15.20
|SPITTLE
|15.20-16.00
|SKA PETARDA
|16.00-16.55
|STRAJK
|17.00-18.00
|ZENEK GRABOWSKI
|18.00-19.15
|HURT
|19.15-19.30
|Przerwa techniczna
|19.30-20.50
|MALEO gra koncert z okazji 40 lat działalności scenicznej
|20.50-22.20
|HUGH CORNWELL – założyciel, wokalista i gitarzysta zespołu THE STRANGLERS, UK)
|22.25-23.45
|BUZZCOCKS (UK)
|23.45-00.45
|ONE MILLION BULGARIANS + set zespołu RED STAR z programem z FMR Jarocin’86
|4 lipca
|14.00-14.30
|CHRYJA
|14.30-15.10
|SUPERGRUPA 81
|15.10-15.50
|FIGHT YOU FEAR
|15.55-16.35
|KOOPERACJA
|16.35-17.35
|STACJA B
|17.35-18.35
|ZEKE (USA)
|18.35-19.25
|ŚWIAT CZAROWNIC
|19.30-20.30
|THE CLOVERHEARTS (Australia)
|20.30-22.00
|DEZERTER
|22.00-22.15
|Przerwa techniczna
|22.15-23.45
|TOY DOLLS (UK)
|23.50-00.50
|TZN XENNA
(kk)