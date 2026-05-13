13 maja, 2026
Pomosty Przyszłości 2026. O konkursie rozmawiamy z Adamem Walickim oraz Anną Daszczuk
Anna Daszczuk i Adam Walicki
fot. Paweł Cybulski
Współpraca świata nauki i biznesu to jeden z kluczowych elementów rozwoju regionu i budowania innowacyjnej gospodarki. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu „Pomosty Przyszłości”, organizowanego przez Fundację Technotalenty. Inicjatywa ma promować dobre praktyki oraz nagradzać projekty, które pokazują, że wspólne działania naukowców i przedsiębiorców mogą realnie wpływać na rozwój województwa podlaskiego.
Posłuchaj rozmowy z Adamem Walickim oraz Anną Daszczuk, partnerami konkursu z Fundacji Technotalenty:
Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, jak również osoby indywidualne zaangażowane we współpracę na styku nauki i biznesu. Nabór potrwa do 15 września 2026 roku.
– Współpraca nauki i biznesu nadal wymaga budowania wspólnego języka i przełamywania barier, ale z roku na rok widzimy coraz większą otwartość i coraz więcej wspólnych projektów – podkreśla Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.
Konkurs prowadzony jest w czterech głównych kategoriach:
pomost do biznesu dla instytucji naukowej,
pomost do biznesu dla osoby fizycznej,
pomost do nauki dla przedsiębiorstwa,
pomost do nauki dla osoby fizycznej.
W tegorocznej edycji ponownie przyznana zostanie także nagroda „Opus Viridis” za działania związane z ochroną środowiska oraz nowa nagroda „Opus Durabile”, promująca projekty związane z odpornością i bezpieczeństwem regionu.
– Nawet niewielkie projekty mogą stać się początkiem czegoś większego i inspirować innych do działania – mówi Anna Daszczuk, specjalistka ds. współpracy nauki i biznesu Fundacji Technotalenty.
Organizatorzy podkreślają, że udział w konkursie to nie tylko szansa na zdobycie wyróżnienia, ale również możliwość promocji swoich działań, nawiązania nowych kontaktów i budowania trwałych relacji między środowiskami naukowymi oraz przedsiębiorcami.
