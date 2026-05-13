Pomosty Przyszłości 2026. O konkursie rozmawiamy z Adamem Walickim oraz Anną Daszczuk

Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, jak również osoby indywidualne zaangażowane we współpracę na styku nauki i biznesu. Nabór potrwa do 15 września 2026 roku.

– Współpraca nauki i biznesu nadal wymaga budowania wspólnego języka i przełamywania barier, ale z roku na rok widzimy coraz większą otwartość i coraz więcej wspólnych projektów – podkreśla Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.

Konkurs prowadzony jest w czterech głównych kategoriach:

pomost do biznesu dla instytucji naukowej,

pomost do biznesu dla osoby fizycznej,

pomost do nauki dla przedsiębiorstwa,

pomost do nauki dla osoby fizycznej.

W tegorocznej edycji ponownie przyznana zostanie także nagroda „Opus Viridis” za działania związane z ochroną środowiska oraz nowa nagroda „Opus Durabile”, promująca projekty związane z odpornością i bezpieczeństwem regionu.

– Nawet niewielkie projekty mogą stać się początkiem czegoś większego i inspirować innych do działania – mówi Anna Daszczuk, specjalistka ds. współpracy nauki i biznesu Fundacji Technotalenty.

Organizatorzy podkreślają, że udział w konkursie to nie tylko szansa na zdobycie wyróżnienia, ale również możliwość promocji swoich działań, nawiązania nowych kontaktów i budowania trwałych relacji między środowiskami naukowymi oraz przedsiębiorcami.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Technotalenty.

Laureatów poznamy podczas gali finałowej planowanej na grudzień 2026 roku.

Inicjatywa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO”, którego liderem jest Województwo Podlaskie.

(pc)