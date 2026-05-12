„Halka" inaczej niż dotąd. Posłuchaj rozmowy z Michałem Znanieckim o włoskiej wersji opery Moniuszki

12 maja, 2026

„Halka” inaczej niż dotąd. Posłuchaj rozmowy z Michałem Znanieckim o włoskiej wersji opery Moniuszki

znaniecki Michał Znaniecki fot. Paweł Cybulski
Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje ciekawą propozycję dla miłośników muzyki klasycznej. Już 15 maja odbędzie się pierwsza w historii sceniczna realizacja „Halki” Stanisława Moniuszki w języku włoskim, a dzień później w polskim. Reżyserem spektaklu jest Michał Znaniecki. Jak podkreśla twórca, włoska wersja opery była marzeniem samego Moniuszki, który po sukcesie „Halki” próbował zainteresować nią europejskie sceny.

 

Nowa inscenizacja odchodzi od tradycyjnego, realistycznego przedstawienia dzieła. Twórcy stawiają na bardziej symboliczny i emocjonalny charakter spektaklu, inspirowany współczesną narracją serialową.

– To opowieść o emocjach, nieszczęśliwej miłości i samotności, która pozostaje aktualna niezależnie od czasów – mówi Michał Znaniecki.

Za kierownictwo muzyczne odpowiada Fabio Biondi. Dzień po premierze włoskiej wersji widzowie będą mogli zobaczyć również spektakl po polsku.

Rozmowy z Michałem Znanieckim można posłuchać tutaj:

(pc)

znaniecki
