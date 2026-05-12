Home Wiadomości Brąz jednak nie dla KS BAS Białystok. Posłuchaj rozmowy z Amelią Senicą

Wiadomości

12 maja, 2026

Brąz jednak nie dla KS BAS Białystok. Posłuchaj rozmowy z Amelią Senicą

O trzecim meczu o brązowy medal 1. ligi siatkarskiej kobiet pomiędzy drużynami KS BAS Białystok i Enea KS Piła napisano oraz powiedziano już wiele – zarówno w formie relacji, jak i eksperckich komentarzy.

My postanowiliśmy podsumować wydarzenia z soboty, 2 maja, w hali ZSR w nieco inny sposób – poprzez rozmowę z jedną z zawodniczek czwartej drużyny minionego sezonu 1. ligi siatkarskiej kobiet. Naszą rozmówczynią jest Amelia Senica, która z powodzeniem łączy profesjonalne uprawianie sportu ze studiami na Politechnice Białostockiej. Na uczelni zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa, natomiast na parkiecie – można powiedzieć – wykorzystuje ją w praktyce, konsekwentnie budując swoją sportową formę. Analizując jej ostatnie występy, szczególnie te w fazie play-off, trudno nie odnieść wrażenia, że przynosi to znakomite efekty.

Choć przyjmująca, która pod koniec sezonu musiała odnaleźć się w roli atakującej, nie była jedyną zawodniczką odpowiedzialną za zdobywanie punktów, to właśnie Amelia Senica wielokrotnie należała do najskuteczniejszych siatkarek KS BAS Białystok. W tegorocznych meczach o brązowy medal zdobyła odpowiednio 19, 15 i 20 punktów, z czego aż 18, 15 oraz ponownie 18 oczek wywalczyła skutecznymi atakami.

Zapraszamy do wysłuchania naszego wywiadu z Amelią Senicą – przyjmującą, która przed dołączeniem do KS BAS Białystok reprezentowała barwy takich klubów jak Joker Świecie, UNI Opole oraz Enea Energetyk Poznań.

 

Z Amelią Senicą rozmawiał Kamil Piłaszewicz.

Najnowsze wiadomości
Brąz jednak nie dla KS BAS Bi ... więcej
2026-05-11-XXII-PFNIS-na-PB-fot-Dariusz-Piekut-PB
Pioruny, bolidy i roboty. Poli ... więcej
znaniecki
„Halka” inaczej niż dotą ... więcej
Wojtek wojtkielewicz foto
„Białystok nieobiektywnie ... więcej
025-05-12-Podlaski-Festiwal-Nauki-i-Sztuki-PB-fot-Dariusz-Piekut
Pioruny, bolidy i roboty. Poli ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.