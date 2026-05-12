Brąz jednak nie dla KS BAS Białystok. Posłuchaj rozmowy z Amelią Senicą

12 maja, 2026

O trzecim meczu o brązowy medal 1. ligi siatkarskiej kobiet pomiędzy drużynami KS BAS Białystok i Enea KS Piła napisano oraz powiedziano już wiele – zarówno w formie relacji, jak i eksperckich komentarzy.

My postanowiliśmy podsumować wydarzenia z soboty, 2 maja, w hali ZSR w nieco inny sposób – poprzez rozmowę z jedną z zawodniczek czwartej drużyny minionego sezonu 1. ligi siatkarskiej kobiet. Naszą rozmówczynią jest Amelia Senica, która z powodzeniem łączy profesjonalne uprawianie sportu ze studiami na Politechnice Białostockiej. Na uczelni zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa, natomiast na parkiecie – można powiedzieć – wykorzystuje ją w praktyce, konsekwentnie budując swoją sportową formę. Analizując jej ostatnie występy, szczególnie te w fazie play-off, trudno nie odnieść wrażenia, że przynosi to znakomite efekty.

Choć przyjmująca, która pod koniec sezonu musiała odnaleźć się w roli atakującej, nie była jedyną zawodniczką odpowiedzialną za zdobywanie punktów, to właśnie Amelia Senica wielokrotnie należała do najskuteczniejszych siatkarek KS BAS Białystok. W tegorocznych meczach o brązowy medal zdobyła odpowiednio 19, 15 i 20 punktów, z czego aż 18, 15 oraz ponownie 18 oczek wywalczyła skutecznymi atakami.

Zapraszamy do wysłuchania naszego wywiadu z Amelią Senicą – przyjmującą, która przed dołączeniem do KS BAS Białystok reprezentowała barwy takich klubów jak Joker Świecie, UNI Opole oraz Enea Energetyk Poznań.

Z Amelią Senicą rozmawiał Kamil Piłaszewicz.