Pioruny, bolidy i roboty. Politechnika Białostocka przyciągnęła tłumy podczas XXII PFNiS

12 maja, 2026

Kontrolowane wyładowania elektryczne, bolidy Formula Student, roboty autonomiczne i projekty miast przyszłości – tak wyglądał dzień festiwalowy Politechniki Białostockiej w ramach XXII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 11 maja kampus uczelni zamienił się w ogromne laboratorium pełne doświadczeń, warsztatów i naukowych atrakcji dla odwiedzających w każdym wieku. W wydarzeniach uczestniczyli przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci oraz mieszkańcy regionu. Na gości czekało blisko 160 wydarzeń przygotowanych przez naukowców i studentów PB.

Największe emocje wzbudzały pokazy na Wydziale Elektrycznym. W Laboratorium Wysokich Napięć uczestnicy mogli zobaczyć spektakularne „miotanie piorunów” i dowiedzieć się, jak chroni się sieci energetyczne przed siłami natury.Dużym zainteresowaniem cieszył się także Wydział Mechaniczny. Fani motoryzacji oglądali bolid zespołu Cerber Motorsport budowany na zawody Formula Student, a odwiedzający mogli zajrzeć również do pracowni inżynierii biomedycznej, czyli uczelnianego „OIOM-u”. Na Wydziale Architektury nauka spotkała się ze sztuką. Zwiedzający oglądali projekty studentów architektury, architektury wnętrz i grafiki, a także uczestniczyli w nietypowych warsztatach „Czy twoje zwierzę potrzebuje architekta?”. Nie zabrakło także atrakcji związanych z przyrodą i nowoczesnymi technologiami. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku uczestnicy poznawali tajemnice materiałów budowlanych, oglądali owady pod mikroskopem i uczyli się rozpoznawać toksyczne rośliny. Z kolei na Wydziale Informatyki młodzi konstruktorzy programowali roboty i poznawali podstawy sztucznej inteligencji. Festiwalowe atrakcje czekały również w Bibliotece Politechniki Białostockiej oraz Centrum Historii PB, gdzie odwiedzający mogli poznać historię uczelni i dowiedzieć się, jak przez lata zmieniała się rola inżyniera.

Organizatorzy przypominają, że to jeszcze nie koniec festiwalowych emocji. Wielki finał XXII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbędzie się 17 maja podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego na Chorten Arenie. Na stoiskach Politechniki Białostockiej ponownie będzie można zobaczyć roboty, bolidy, eksperymenty i najciekawsze projekty przygotowane przez studentów oraz naukowców.

(pc)