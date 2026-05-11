Pioruny, bolidy i roboty. Politechnika Białostocka zaprasza na XXII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Na Wydziale Elektrycznym uczestnicy zobaczą między innymi słynne pokazy wysokich napięć, czyli efektowne „miotanie piorunów”. Będzie można również dowiedzieć się, jak działają odnawialne źródła energii oraz dlaczego połączenie suszarki i kąpieli może być śmiertelnie niebezpieczne.

Wydział Informatyki przygotował atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników. W programie znalazły się warsztaty z robotyki, programowania w Pythonie i JavaScripcie, zajęcia z matematyki oraz spotkania poświęcone sztucznej inteligencji, kryptografii i biometrii.

Miłośnicy motoryzacji powinni zajrzeć na Wydział Mechaniczny, gdzie będzie można zobaczyć bolidy budowane przez studentów zespołu Cerber Motorsport na międzynarodowe zawody Formula Student. Organizatorzy pokażą również nowoczesne technologie pomiarowe, termowizję oraz pracownię inżynierii biomedycznej przypominającą uczelniany OIOM.

Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku uczestnicy poznają tajniki nowoczesnego budownictwa, dowiedzą się, dlaczego materiały rozszerzają się pod wpływem temperatury i wezmą udział w przyrodniczych grach terenowych. Nie zabraknie też warsztatów o truciznach występujących w najbliższym otoczeniu oraz zajęć poświęconych lasom i ekologii.

Wydział Architektury zaprosi odwiedzających na wystawy projektów, fotografii i malarstwa studentów oraz wykładowców. Będzie to okazja, by zobaczyć, jak nowoczesna architektura łączy technologię ze sztuką.

Ciekawe propozycje przygotował także Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. W programie znalazły się warsztaty z zarządzania domowym budżetem, przedsiębiorczości i nanotechnologii.

Na uczestników czekają również wydarzenia organizowane poza wydziałami. Biblioteka Politechniki Białostockiej zaprasza na kreatywne warsztaty i zwiedzanie jednego z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie, a Centrum Historii Politechniki Białostockiej na podróż do początków uczelni i historii białostockiej nauki technicznej.

Studium Języków Obcych przygotowało między innymi internetowy quiz „Gen Alpha Slang” oraz warsztaty „Co mówi las?”, łączące edukację przyrodniczą z elementami języka angielskiego.

XXII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbywa się pod hasłem „Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości”. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zachęcać do zadawania pytań, eksperymentowania i odkrywania świata poprzez naukę.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez stronę festiwalu. Organizatorzy przypominają również, że atrakcje odbywają się równolegle w kilku lokalizacjach – przy ulicy Wiejskiej, Oskara Sosnowskiego oraz w Kleosinie.

Część atrakcji będzie można zobaczyć również podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego, który odbędzie się 17 maja na stadionie Chorten Arena.

