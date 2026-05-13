Dni Sztuki Współczesnej wracają do Białegostoku. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu

Już w ten weekend rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Od 16 do 24 maja Białystok ponownie stanie się przestrzenią spotkań z teatrem, muzyką, performansem i sztuką współczesną za sprawą jubileuszowej edycji Dni Sztuki Współczesnej.

Tegoroczny festiwal organizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury odbywa się pod hasłem „radykalnej empatii”. Organizatorzy chcą zachęcić uczestników do uważności, współodczuwania i rozmowy o najważniejszych współczesnych problemach społecznych.

– DSW wnoszą w przestrzeń Białegostoku odwagę, różnorodność oraz gotowość do rozmowy o tym, co aktualne i ważne społecznie, tworząc wydarzenie o wyjątkowej wartości kulturowej – podkreśla dr Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury.

W programie znalazły się spektakle teatralne, koncerty, performance, wystawy i silent disco. Wśród zaproszonych artystów są m.in. Maja Ostaszewska, Mirosław Zbrojewicz, Mateusz Janicki oraz Robert Więckiewicz.

Festiwal otworzy wystawa fotografii Stanisława Cioka w foyer Kina Forum. W kolejnych dniach publiczność zobaczy m.in. spektakl „Sytuacja Graniczna” w reżyserii Michała Zadary, projekt muzyczno-performatywny „Planet Lem” z udziałem Roberta Więckiewicza oraz głośny spektakl „Edukacja seksualna” Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Nie zabraknie również wydarzeń muzycznych. 23 maja w Kinie Forum wystąpi WaluśKraksaKryzys, a wieczorem uczestnicy będą mogli wziąć udział w silent disco na placu za Białostockim Ośrodkiem Kultury.

Wydarzenia odbędą się w różnych przestrzeniach miasta, m.in. w Kinie Forum, Klubie Fama, Galerii Arsenał Elektrownia, na Wydziale Nauk o Edukacji UwB oraz w białostockiej filii Akademii Teatralnej.

Większości pokazów będą towarzyszyć spotkania z artystami prowadzone przez krytyków i dziennikarzy: Annę Pajęcką, Katarzynę Niedurny i Przemka Guldę.

Bilety można kupić w kasach Kina Forum i Centrum im. Ludwika Zamenhofa, online oraz przed wydarzeniami – w miarę dostępności miejsc.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie Białostockiego Ośrodek Kultury

(pc)