Technodron 2026 na Uniwersytecie w Białymstoku. O bezpieczeństwie, dronach i technologiach przyszłości

15 maja, 2026

Technodron 2026 fot. Paweł Cybulski

Systemy bezzałogowe, technologie dual-use i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej były głównymi tematami ogólnopolskiej konferencji Technodron 2026, która odbyła się w dniach 14–15 maja na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Stosunków Międzynarodowych UwB oraz Klaster Dualtec. Konferencja zgromadziła przedstawicieli sektora obronnego, administracji publicznej, przemysłu technologicznego i środowiska naukowego.

Organizatorzy podkreślali, że rozwój technologii bezzałogowych ma dziś kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w kontekście doświadczeń wojny w Ukrainie oraz rosnącego znaczenia systemów antydronowych.

– Północno-wschodnia Polska odgrywa strategiczną rolę w systemie bezpieczeństwa NATO, dlatego rozwój technologii związanych z dronami i ochroną infrastruktury krytycznej jest niezwykle istotny dla całego regionu – zaznaczali uczestnicy konferencji.

Podczas wydarzenia dyskutowano m.in. o wykorzystaniu dronów w działaniach obronnych, systemach wykrywania i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych oraz ochronie infrastruktury energetycznej, transportowej i logistycznej przed zagrożeniami z powietrza.

Szczególne miejsce w programie zajęły technologie C-UAS, czyli systemy przeciwdziałania zagrożeniom związanym z dronami. Eksperci podkreślali, że budowa krajowych kompetencji w tym obszarze staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa i rozwoju nowoczesnych technologii.

Konferencja była także okazją do prezentacji projektów realizowanych przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku. Jednym z nich jest „SMART SenSky – System Monitoringu Akustyczno-Radiowego i Telemetrycznego SenSky”, opracowywany przez zespół dr. Kamila Gorynia. Projekt zakłada stworzenie inteligentnej sieci sensorów służących do wykrywania i śledzenia dronów.

