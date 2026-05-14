„Matka Courage i jej dzieci” w przestrzeni Wydziału Architektury PB. Teatr Dramatyczny zaprasza na premierę

14 maja, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotował ostatnią premierę sezonu artystycznego 2025/2026. Już 16 maja widzowie zobaczą spektakl „Matka Courage i jej dzieci” Bertolta Brechta w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. Przedstawienie zostanie zagrane w nietypowej przestrzeni – auli Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Matka-Courage-i-jej-dzieci-4 Zdjęcie 1 z 46

Twórcy podkreślają, że surowe, industrialne wnętrze wydziału doskonale współgra z tematyką spektaklu. To opowieść o wojnie, przetrwaniu i moralnych kosztach życia w świecie opartym na przemocy oraz interesie.

– Rzecz o tym, że wojna karmi się ludźmi, a ludzie próbują wykarmić się z wojny. To błędne koło, które Brecht genialnie opisał, a my staramy się pokazać je w tej nowoczesnej, chłodnej przestrzeni – mówi reżyser spektaklu Romuald Wicza-Pokojski.

„Matka Courage i jej dzieci” to jedna z najważniejszych sztuk Bertolta Brechta. Spektakl opowiada historię kobiety próbującej przetrwać w rzeczywistości wojny, która stopniowo odbiera jej wszystko – rodzinę, bezpieczeństwo i złudzenia. Twórcy zapowiadają nowoczesną interpretację klasycznego dramatu, wzbogaconą o elektroniczną muzykę wykonywaną na żywo oraz minimalistyczną scenografię inspirowaną koncepcją Aleksandry Iwańczyk.

– To nie będzie sentymentalna opowieść historyczna, ale mocny i aktualny komentarz do współczesnego świata – podkreślają realizatorzy.

W spektaklu wystąpią m.in. Katarzyna Siergiej jako Matka Courage, Julia Dmochowska, Dawid Malec, Michał Przestrzelski, Krzysztof Ławniczak oraz Agnieszka Możejko-Szekowska.

Premierowy pokaz odbędzie się 16 maja, kolejne spektakle zaplanowano aż do końca czerwca. Wszystkie przedstawienia zostaną zagrane w sali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.

Bilety dostępne są TUTAJ.

(pc)