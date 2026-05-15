Zapolska na nowo. StuKoT wystawia „Tragedię ludzi głupich”

15 maja, 2026

„Tragedia ludzi głupich” to najnowszy spektakl Studenckiego Koła Teatralnego StuKoT, działającego przy Uniwersytecie w Białymstoku. Przedstawienie, oparte na dramacie Gabrieli Zapolskiej „Ich czworo”, miało swoją premierę przy komplecie publiczności w kameralnej sali teatralnej Wydziału Nauk o Edukacji UwB.

Mimo niewielkiej przestrzeni i ograniczonej liczby miejsc atmosfera podczas premiery była wyjątkowa. Widzowie wypełnili salę do ostatniego miejsca, a spektakl został przyjęty z dużym entuzjazmem. Za reżyserię odpowiada Paweł Chomczyk, który poprowadził zespół przez proces pracy nad adaptacją jednego z najbardziej znanych dramatów Gabrieli Zapolskiej.

– Obsadziliśmy w rolach żeńskich mężczyzn – i odwrotnie. Nie interesowała nas perspektywa queerowa, tylko perspektywa funkcji i roli społecznej w kontekście płci. To sprawiło, że spojrzeliśmy na tę Zapolską inaczej – mówił naszemu reporterowi reżyser.

„Tragedia ludzi głupich” to opowieść o relacjach, emocjach i ludzkich słabościach, które — mimo upływu lat — pozostają zaskakująco aktualne. Spektakl będzie można zobaczyć jeszcze 19 i 20 maja w sali teatralnej C1.2 w budynku Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane, jednak organizatorzy informują, że pojedyncze wejściówki mogą pojawiać się jeszcze przed kolejnymi pokazami.

Nasze studio odwiedzili też aktorzy zaangażowani w sztukę. Posłuchajcie rozmowy Jakuba Korotkicha.

